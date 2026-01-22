מכבי תל אביב התארחה בגרמניה אצל פרייבורג במסגרת המחזור השביעי של הליגה האירופית, והפסידה 0:1 שהשאיר אותה ללא ניצחון באירופה

אחרי התבוסה למכבי חיפה: מכבי תל אביב התארחה הערב (חמישי) בגרמניה אצל פרייבורג במסגרת המחזור השביעי ואחד לפני האחרון של הליגה האירופית, והפסידה 0:1 שהשאיר אותה ללא ניצחון באירופה.

אלופת ישראל עדיין ללא ניצחון אחרי שבעה מחזורים והיא כאמור עם נקודה בלבד מ-21 אפשריות. הם נמצאים במקום ה-35 מ-36 קבוצות, ויכולים בהמשך הערב לרדת למקום האחרון. הצהובים יקוו לשים את אירופה מאחוריהם לקראת הדרבי התל אביבי ביום שני הקרוב.

המשחק הוכרע בדקה ה-82 משער של איגור מטנוביץ הקרואטי שהעלה את הגרמנים למקום הרביעי במפעל השני בחשיבותו באירופה. נקודה בלבד מאחורי ליון שבמקום הראשון.

ביום ראשון השבוע שתי הגדולות של הכדורגל הישראלי נפגשו לקלאסיקו בסמי עופר, בסיומו מכבי חיפה הביסה 1:4 את מכבי ת"א. גם כשהם במקום השלישי והרביעי הקבוצות סיפקו לנו משחק אדיר. בכר וחניכיו חגגו ברבע השעה האחרונה והביסו את היריבה הגדולה. אל היציע חזר שורד השבי מתן אנגרסט, אוהד מכבי חיפה.

ביום שני הקרוב חניכיו של לאטזיץ' יפגשו את היריבה העירונית הפועל תל אביב, שבועיים אחרי הדרבי בשמינית גמר הגביע אותו ניצחו הצהובים. הם ירצו להתאושש מהתבוסה ליריבה מהכרמל מול האדומים שלא ניצחו אותם כבר מעל לעשור.