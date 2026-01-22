שלושה סרטים עם זיקה לישראל מועמדים לאוסקר 2026 – שניים ישראליים ואחד פרו פלסטיני. הבחירות השנה מטשטשות את הגבול בין יצירה קולנועית לאמירה פוליטית

האקדמיה האמריקאית לקולנוע פרסמה היום (חמישי) את רשימת המועמדים לטקס האוסקר ה-98, שייערך ב-15 במרץ בתיאטרון הדולבי בלוס אנג'לס. את הטקס ינחה שוב קונאן או'בריאן.

לצד שיאי מועמדויות הוליוודיים וקרבות צפויים בין שמות גדולים, בולטת השנה גם נוכחות ישראלית, אך כזו שמעלה לא מעט סימני שאלה. שלושה סרטים עם זיקה ישראלית או אזורית נכנסו לרשימות המועמדויות: שניים מתוכם ישראליים, והשלישי – סרט תוניסאי-אירופי העוסק בהריגת ילדה פלסטינית בעזה.

ישראל באוסקר – אבל באיזה אופן?

הסרט הישראלי "כתם קצבים" (Butcher's Stain), בבימויו של מאיר לוינסון-בלונט, מועמד בקטגוריית הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר. הסרט עוקב אחר עובד ערבי-ישראלי בסופרמרקט בתל אביב, שמואשם בהסרת כרזות חטופים – עלילה שנוגעת ישירות במתח הפנימי של החברה הישראלית מאז ה-7 באוקטובר.

בקטגוריית הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר מועמד הסרט "Children No More: Were and Are Gone", בבימויה ובהפקתה של הילה מדליה. הסרט מתמקד בקבוצת נשים ישראליות המתנגדות למלחמה בעזה, ובפעולת מחאה שקטה המבקשת להנציח ילדים עזתים שנהרגו במהלך הלחימה.

הבחירה שמעוררת מחלוקת

לצד שני הסרטים הישראליים, בולטת מועמדותו של הסרט התוניסאי "קולה של הינד רג'ב", המועמד לפרס הסרט הבינלאומי הטוב ביותר. הסרט עוסק בהריגתה של הינד רג'ב, ילדה פלסטינית בת חמש, במהלך הלחימה בעזה, ומציג את האירועים מנקודת מבט חד-צדדית, כפי שטענו יוצריו.

הסרט זכה לתשואות בפסטיבלים בינלאומיים, כולל קריאות פוליטיות מובהקות, ומועמדותו באוסקר משתלבת במגמה רחבה יותר שניכרת בשנים האחרונות: פתיחות גוברת של האקדמיה לנרטיבים פוליטיים מובהקים, גם במחיר של ויתור על מורכבות או הקשר רחב יותר.

העובדה שדווקא שלושת הסרטים בעלי הזיקה הישראלית שנבחרו השנה עוסקים כולם בקונפליקט, באשמה, במחאה ובסבל אזרחי, ולא, למשל, ביצירה ישראלית מזווית תרבותית, היסטורית או אוניברסלית אחרת – מעוררת תהייה באשר לקריטריונים הלא רשמיים שמנחים את הבחירה. האם מדובר בצירוף מקרים קולנועי, או בשיקוף ברור של טעם פוליטי שמתגבש באקדמיה?

הוליווד בשיא עונת הפרסים

מעבר לזירה המקומית, טקס האוסקר הקרוב צפוי להיות אחד התחרותיים של השנים האחרונות. הסרט "חוטאים" של ראיין קוגלר מוביל עם שיא של 16 מועמדויות, ואחריו "קרב רודף קרב" של פול תומאס אנדרסון עם 13 מועמדויות.

בקטגוריית הסרט הטוב ביותר יתמודדו בין היתר: "חוטאים", "קרב רודף קרב", "בוגוניה", "פרנקנשטיין" ו"ערך סנטימנטלי".

בקטגוריות המשחק בולטים שמות כמו אמה סטון, טימותי שאלאמה, לאונרדו דיקפריו ומייקל בי. ג'ורדן.

לא רק קולנוע

האוסקר 2026 מתקיים בצל מציאות עולמית נפיצה, והבחירות השנה ממחישות שוב עד כמה קשה להפריד בין קולנוע, פוליטיקה ואקלים תרבותי. עבור ישראל, הנוכחות באוסקר אמנם קיימת – אך מלווה בשאלות לא פשוטות על האופן שבו סיפורה מסופר, ועל ידי מי.