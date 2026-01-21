עוד גילוי אנטישמיות מחריד בארצות הברית, כרזת צלב קרס עם איומים ברצח נתלתה בכניסה למתקן חינוך יהודי בצפון קרוליינה

מקרה מזעזע במיוחד מרעיד את הקהילה היהודית בעיר שרלוט , במדינת צפון קרוליינה, כרזה נאצית שקוראת לתלות יהודים הודבקה מול הכניסה למתקן המשלב מעון יום, גן ילדים ובית ספר לקהל היהודי.

הכרזה הייתה בעצמה בוטה במיוחד, והציגה שילוב של חלב תלייה עם צלב הקרס הנאצי, כאשר תחת סמלי השנאה צורף הכיתוב: "זה לא משנה אם אתם מתנדנדים (ביטוי לנטייה פוליטית) שמאלה, או מתנדנדים ימינה. אנחנו פשוט נתלה אתכם מהצוואר".

גילויי השנאה בארצות הברית כלפי יהודים ממשיכים, מתגברים ומתפשטים. מקרים רבים של אנטישמיות מדווחים כל יום, כאשר הרשויות בעצמן מודות שהתופעה חווה התפוצצות שקשה לכמת או להכיל.

מהרשויות המקומיות לא נמסרה עד כה תגובה למקרה, אם כי הוגשה תלונה למשטרה המקומית ולרשויות האכיפה המדינתיות על ידי נציגי גן הילדים והקהילה.