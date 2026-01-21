השר בן גביר אישר היום 18 יישובים נוספים ביהודה ושומרון שנכנסו לרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי, זאת במסגרת המשך הרחבת רפורמת הנשק שלו

השר בן גביר אישר היום (רביעי) 18 יישובים נוספים ביהודה ושומרון שנכנסו לרשימת היישובים הזכאים לשאת נשק ברישיון נשק אישי.

משמעות ההחלטה: היישובים יוכלו להגיש מעתה בקשות לרישיון נשק אישי, במסגרת המאמץ הלאומי לחיזוק ההגנה העצמית והגברת הביטחון האישי, לחיזוק כיתות הכוננות ולהגברת תחושות הביטחון בקרב התושבים.

למעלה מ־240,000 אזרחים כבר קיבלו רישיון נשק אישי לעומת 8,000 אישורים בשנה – שהונפקו לפניו, מספר חסר תקדים, רבים מהם היו מעורבים בסיכולי פיגועים, במניעת חדירות ובעצירת מפגעים עוד לפני הגעת כוחות הביטחון. האישור מצטרף לשורה ארוכה של רשויות, שכונות, ערים ויישובים שאושרו עד כה במסגרת הרפורמה.

אלו 18 היישובים החדשים שאושרו: במועצה אזורית שומרון – שחרית, טל – מנשה, לשם, שא-נור, פרשים (אל נווה). במועצה אזורית בנימין –

חרשה, כרם רעים, נריה, שבות רחל, מגרון, אחיה, נופי פרת, ועדי עד. במועצה אזורית גוש עציון – משמר יהודה, בר כוכבא, ואיבי הנחל. ובמועצה אזורית בקעת הירדן – גודר (תבץ)

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר: "אני שמח לאשר היום עוד 18 יישובים ביו״ש, לרשימת הישובים הזכאים לנשק אישי, גם להם מגיעה הזכות הבסיסית והמוסרית להגן על עצמם ועל משפחתם. רפורמת הנשק מוכיחה את עצמה – חיי אדם ניצלים בזכות נשק אישי בידיים הנכונות. אני מודה לראשי המועצות על שיתוף הפעולה ועל המחויבות לביטחון התושבים. אני קורא לתושבים לכו להתחמש – נשק מציל חיים".