צה"ל תקף הערב (רביעי) תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. במסגרת התקיפות, צה"ל תקף מחסני אמצעי לחימה ואתר תת-קרקעי ששימש לאחסון אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.
התשתיות שהותקפו מוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית, זוהי דוגמה נוספת לשימוש הציני של ארגון הטרור חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי ולפעילות הארגון מתוך נכסים אזרחיים. טרם התקיפות ננקטו צעדים רבים כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק, אזהרות מקדימות לאוכלוסייה באזור, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.
פעילות ארגון הטרור חיזבאללה באתרים אלו עבור שיקום הארגון מהווה הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון ואיום על מדינת ישראל.
