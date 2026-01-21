ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק כינה את עמית סגל: "שופר של נתניהו". סגל בתגובה השיב: "כל חבר של פדופיל מחלק פה ציונים על עיתונות"

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, כינה היום (רביעי) את עמית סגל "שופר של נתניהו" בראיון בחדשות 12. סגל לא נותר חייב, והסביר: זו הסיבה שאהוד ברק ממשיך לגדף אותי.

סגל טען שהסיבה לכך קשורה לשאלה שהוא שאל את ברק לפני 7 שנים. "כשאתה מצולם בכניסה לווילה של אפשטיין עם החם צוואר, אתה אומר אני נכנסתי לווילה ככה רק כי קר, אז למה לא שמת כפפות?", בסרטון נשמעים אנשים מוחאים כפיים סוערות בתשובה לשאלת סגל.

סגל המשיך וכתב היום: "הגענו למצב שכל חבר של פדופיל מחלק פה ציונים על עיתונות".