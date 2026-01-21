להקת "כמו צועני" הפסידה בקדם האירוויזיון בשנת 1985, אבל בסוף הם "נשארו בארץ" והפכו את ההפסד לניצחון הכי גדול שאפשר. אולי דווקא כדאי לזכות במקום השני?

שמתם לב שלפעמים דווקא אלו שהגיעו למקום השני בריאליטי – הופכים לכוכבים הרבה יותר גדולים? קחו את שירי מימון למשל. היא הפסידה את המקום הראשון בגמר כוכב נולד, אבל בסוף היא זו שכבשה את האירוויזיון והפכה לדיווה של הפופ הישראלי.

אבל הסיפור הכי מטורף הוא של להקת "כמו צועני" – עוזי חיטמן, יגאל בשן ויונתן מילר. בשנת 1985 הם הגיעו לקדם אירוויזיון, כולם היו בטוחים שהם מנצחים – אבל הם הגיעו "רק" למקום השני. .במקום להתבאס, הם כתבו שיר תגובה הומוריסטי על זה שהם לא טסים לייצג אותנו: "אנחנו נשארים בארץ". השיר הזה הפך ללהיט מדינה מטורף וזכה בתואר "שיר השנה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: אולפן סרוגים)

מתוך ה"הפסד" הזה נולדה אחת הלהקות הכי אהובות בתולדות ישראל – "הופה היי". פתאום המקום השני נראה הרבה יותר משתלם. אז גל דה פז, שימי לב, גם אם לא הגעת למקום הראשון – הכל טוב. לפעמים המקום השני הוא פשוט הזינוק לקריירה של פעם בחיים.