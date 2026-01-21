הוכמן נתקל בהפגנות פרו פלסטיניות רבות מחוץ לאולם שבו הוא מופיע בסיבוב ההופעות בארצות הברית, וכעת הוא נאלץ לבטל: "לא יורידו לנו את החיוך מהפנים"

הקומיקאי המצליח וכוכב הרשת גיא הוכמן יצא לסבב הופעות באמריקה הצפונית, ולאחר שהופיע בקנדה, למרות הפגנה פרו פלסטינית – הוא נאלץ לבטל את זו שנקבעה בניו יורק.

בפוסט שהעלה היום (רביעי) לחשבון האינסטגרם שלו כתב הוכמן: "אתמול בערב הגענו לממדאני סיטי והפגנה פרו פלסטינית חסמה את הכניסה למופע, אז הקהל האהוב שלי קיבל ספיישל בחוץ, במינוס 10 מעלות. ההפקה ואני עובדים פה על עוד מופע שיתקיים כבר מחר. ממשיך במסע. אתם, אני, והדגל של כולנו. לא יורידו לנו את החיוך מהפנים".

נזכיר כי בתחילת השבוע הוכמן נחת בטורונטו להופעה בפני הקהילה היהודית, אך מצא עצמו במרכז סערה: עיכוב ממושך לחקירה בשדה התעופה בעקבות תלונה פלילית שהגיש ארגון פרו-פלסטיני, הפגנה מתלהמת מחוץ לאולם – ובשיא: ניסיון תקיפה כלפיו שבמהלכו נפצע מנהל ההצגה.