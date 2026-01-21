שר החוץ גדעון סער החליט לפרוש מהגוף ״השותפות הבינ״ל לממשל פתוח״, אליו הצטרפה ישראל בשנת 2012. הגוף הוקם בשנת 2011 על ידי נשיא ארה״ב לשעבר ברק אובמה

לאחר עבודת מטה נוספת שהתקיימה במשרד החוץ בהנחית שר החוץ גדעון סער, החליט השר לפרוש מהגוף ״השותפות הבינ״ל לממשל פתוח״, אליו הצטרפה בשנת 2012. הגוף הוקם בשנת 2011 על ידי נשיא ארה״ב לשעבר ברק אובמה, במטרה ליישם את עקרונות הממשל הפתוח בפעילות הממשלתית.

ההחלטה תקודם באופן מיידי תוך שיתוף פעולה עם שר הכלכלה ניר ברקת.

שר החוץ גדעון סער התייחס לפרישה והסביר כי מדובר בארגון שמקדם יוזמות נגד ישראל: ״בחודשים האחרונים הפך הארגון לכלי פוליטי לניגוח ישראל ולקידום יוזמות אנטי ישראליות, וזאת באופן המנוגד לעקרונות השותפות ולסיבות שעמדו בבסיס הצטרפותה של ישראל. הוא הפך לכר פורה לפעילות אנטי ישראלית".

סער נתן דוגמה: "בכנס של הארגון שהתקיים בספרד בספטמבר 2025 נמנעה ההשתתפות של ישראל, זאת לאחר ההודעה חסרת התקדים של ספרד שלא תאפשר לישראל להשתתף בו- דבר שלא זכה לכל התייחסות מצד הנהלת הארגון".

עוד הוסיף וציין שר החוץ: "הארגון קיבל החלטה פוליטית ואנטי ישראלית בוועדת ההיגוי שלו לקדם הליך בדיקה נגד ישראל, זאת בעקבות תלונה שהוגשה על ידי גוף לא ממשלתי דרום אפריקאי שכלל טענות שערורייתיות וחסרת בסיס נגד ישראל. עד כאן תיאטרון האבסורד״.