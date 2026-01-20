ברקע הדיווחים עיבוי הכוחות הצבאיים האמריקנים במזרח התיכון, הנשיא טראמפ מתייחס הערב לנושא התקיפה באיראן: "נחכה לראות מה קורה שם"

ברקע הדיווחים על עיבוי כוחות צבא ארצות הברית באזור המזרח התיכון, והמתיחות עם איראן – הנשיא האמריקני מתייחס הערב (שלישי) לנושא.

בנוגע לאפשרות שהצבא האמריקני יתקוף, לאחר שהתקיפה נמנעה בשבוע שעבר ברגע האחרון, אמר טראמפ: "הם רצו לתלות מאות אנשים והם לא עשו את זה בגללנו. אני לא יכול לומר לך מה יהיה בעתיד. פשוט נחכה לראות מה קורה שם".

מוקדם יותר בפיקוד מרכז של צבא ארה"ב אישרו היום (שלישי) כי מטוסים מדגם F-15E Strike Eagle, אשר הוצבו בטייסת ה-494 של חיל האוויר האמריקני, הגיעו למזרח התיכון והוכנסו לתחום של סנטקום. בהודעה נאמר כי "נוכחותו של מטוס ה-F-15 משפרת את המוכנות לקרב ומקדמת ביטחון ויציבות אזוריים".

הגעת טייסת הקרב החדשה מתרחשת בזמן שנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" עושה גם כן את דרכה למזרח התיכון – וצפויה להגיע לאזור במהלך הימים הקרובים. בנוסף, בימים האחרונים נשלחו מערכות הגנה אווירית חדשות לאזור.