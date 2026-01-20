ועדת החוץ והביטחון ממשיכה את רצף הדיונים בהצעת חוק שירות ביטחון. רע"ן חרדים בצה"ל דיווח כי נכון להיום יש 30 אלף משתמטים כאשר מחציתם חרדים ומחציתם לא ניתן לקבוע בוודאות

הצעת חוק הגיוס: ועדת החוץ והביטחון בראשות ח"כ בועז ביסמוט, ממשיכה את רצף הדיונים בהצעת חוק שירות ביטחון והתמקדה בסעיף 13 הכולל תתי סעיפים העוסקים בהוראות המעבר ותתי סעיפים שעניינם אי העמדה לדין וביטול הליכים משפטיים ופסקי דין קיימים של מיועדים לשירות ביטחון.

בדיון בוחנים אפשרות לבטל הליכים משפטיים קיימים נגד מי שהוגדר משתמט לפני העברת החוק החדש, בייעוץ המשפטי בעיקרון מתנגדים, אבל יש לציין שבתקופת ההתנתקות השתמשו במשהו דומה אז ייתכן שיצטרכו לבחון זאת.

לעמדת הייעוץ המשפטי לוועדה, ביטול הליכים משפטיים ופסקי דין קיימים הוא צעד חריג ביותר, שאינו עומד לכלל האוכלוסייה החייבת בהתייצבות. המשמעות הישירה הנובעת מכך, היא שמי ש"עבר על החוק" לכאורה, מקבל חסינות מלאה. קביעה חריגה זו –נוגסת בעקרונות החובה לקיים את הוראות החוק.

יחד עם זאת, מזכירים בייעוץ המשפטי כי בחוק להפסקת הליכים ומחיקת רישומים בעניין תוכנית ההתנתקות, התש"ע -2010, נקבע מנגנון דומה (אך לא זהה) למנגנון הנקבע כאן – הבסיס שביסוד קביעת הוראה זו היא הגנה על "ערך לימוד התורה" ועל תלמידי הישיבות שתורתם אומנותם, בתקופה בה לא היה הסדר ייחודי לאוכלוסייה וחלו הוראות חוק שירות ביטחון.

סא"ל אביגדור דיקשטיין, רע"ן חרדים בצה"ל, התייחס לבקשת חברי וועדה לנתונים בדבר מספר המשתמטים ואמר נכון להיום, בצה״ל יש כ־30 אלף אנשים במעמד חוקי של השתמטות, כאשר כ- 50% הם מתוך הבריכה כלומר הם משתייכים לציבור החרדי. לגבי המחצית השנייה אמר סא"ל דיקשטיין כי חלקם מהציבור הכללי וחלקם מהציבור החרדי אך לא ניתן לדעת בוודאות אם הם מהציבור החרדי. "יכול להיות שמתוכם יש כמויות גדולות של חרדים שפשוט לא היו בבריכה" אמר. עוד ציין סא"ל דיקשטיין כי יש כמות של אלפים רבים שנמצאים בצו 12, שיכול להיות שבחודש הקרוב יהפכו למשתמטים בגלל שהם לא משתפים פעולה עם הגיוס שלהם.