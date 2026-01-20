סאגת סגירת גל"צ הגיעה ליועצת המשפטית לממשלה: גלי בהרב מיארה התייחסה לעתירה בנוגע לעתידה של תחנת הרדיו הצבאית ומתנגדת לסגירתה.
בתגובתה אומרת היועמ"שית: "החלטת הממשלה נועדה להשתיק כלי תקשורת מרכזי בישראל, היא אינה חוקית ולוקה בשורה של פגמים חמורים, תוך סימון המטרה מראש".
עוד אומרת היועמ"שית: "החלטת הממשלה התקבלה בבהילות, מבלי לבחון חלופות, והיא משתלבת בשורת צעדים להגבלת חופש העיתונות בישראל ו"לצינון" כלי תקשורת חופשית".
אביחיל
הדברים הבלתי חוקיים בעליל הם בית המשפט העליון ובגצ , היועצת המשפטית פרקליטות המדינה והתקשורת במימון ממשלתי כגון גלי צהל ( על חשבון הכח הצבאי ובנייתו) וערוצי התבהלה והרעלת. לא צריך...
הדברים הבלתי חוקיים בעליל הם בית המשפט העליון ובגצ , היועצת המשפטית פרקליטות המדינה והתקשורת במימון ממשלתי כגון גלי צהל ( על חשבון הכח הצבאי ובנייתו) וערוצי התבהלה והרעלת. לא צריך לסגור אותם אלא להכניס אותם לכלא לעשר שנים לפחות כל אחד מהם וכל אלו שהיו בתפקידים אלה ודומיהם ב 15 השנים האחרונות. בית המשפט שידון אותם יהיה ממונה על פי חוק הכנסת רק על ידי חברי הכנסת ללא אפשרות להשתתפות אחד מהחבורה המרושעת הזוהמשך 19:58 20.01.2026
מאיר
כל מה שהיהודים רוצים לעשות היא. נגד יש אלוהים.19:53 20.01.2026
