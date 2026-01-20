סאגת סגירת גל"צ הגיעה ליועצת המשפטית לממשלה: גלי בהרב מיארה התייחסה לעתירה בנוגע לעתידה של תחנת הרדיו הצבאית ומתנגדת לסגירתה.

בתגובתה אומרת היועמ"שית: "החלטת הממשלה נועדה להשתיק כלי תקשורת מרכזי בישראל, היא אינה חוקית ולוקה בשורה של פגמים חמורים, תוך סימון המטרה מראש".

עוד אומרת היועמ"שית: "החלטת הממשלה התקבלה בבהילות, מבלי לבחון חלופות, והיא משתלבת בשורת צעדים להגבלת חופש העיתונות בישראל ו"לצינון" כלי תקשורת חופשית".

 