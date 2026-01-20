פרשת המסמכים המסווגים: ח"כ רייטן דורשת הערב (שלישי) מהיועמ"שית להורות על זימונו של ראש הממשלה נתניהו לחקירה תחת אזהרה.
יו"ר סיעת הדמוקרטים, ח"כ אפרת רייטן, פנתה היום ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה להורות על זימונו של ראש הממשלה נתניהו לחקירה תחת אזהרה בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים.
לדבריה, הראיות שפורסמו מצביעות לכאורה על כך שראש הממשלה הורה על העסקת אלי פלדשטיין והיה מודע לכאורה להדלפת המסמכים, כאשר לכך מצטרפים חשדות לניסיונות שיבוש מצד ראש הסגל ברוורמן במטרה "לכבות" את החקירה.
ח"כ רייטן: "חקר האמת מצדיק לחקור את החשדות לא רק כלפי יועצי נתניהו אלא גם אותו עצמו. ריבוי הפרסומים שקושרים את נתניהו אינו יכול להצדיק את המשך ״הדילוג״ הבלתי מתקבל על הדעת. החשדות מתייחסים לעבירות ביטחון חמורות ביותר, מתוך רצון להשפיע על דעת הקהל בישראל, ומן הדין שייחקרו עד תום".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
י.
יש לזכור היועמ"שית היא בסה"כ "יועצת" לממשלה, ולא מריוניטה של הפוליטיקאים למיניהם. לא צריכה לשחק בפוליטיקה כתחביב.18:28 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יאיר
כל עוד היועצת המשפטית לא נחקרה באזהרה על חלקה בפרשיות הפצרית-שדה תימן ושיבוש הליכי חקירה והצהרות שקריות לבית המשפט - חקירה על ידי גורם שימונה על ידי הממשלה בלי לשים...
כל עוד היועצת המשפטית לא נחקרה באזהרה על חלקה בפרשיות הפצרית-שדה תימן ושיבוש הליכי חקירה והצהרות שקריות לבית המשפט - חקירה על ידי גורם שימונה על ידי הממשלה בלי לשים לב להתערבות הבוטה הנגועה בניגוד ענינים חמור מצד בית המשפט, - חקירה שמימצאיה יפוסמו לציבור הרחב, ובהתאם למימצאים הללו תעמוד לדין לאחר שתושעה מידית מכל תפקיד וסמכות - הממשלה חייבת שלא להתייחס אליה לפרקילטי המדינה ולשופטי בית המשפט העליון ובגצ המעורבים עד צוואר בל הלכלוך הזההמשך 18:19 20.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר