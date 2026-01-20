יו"ר סיעת הדמוקרטית פנתה בדרישה ליועצת המשפטית לממשלה לזמן את ראש הממשלה נתניהו לחקירה תחת אזהרה בפרשת המסמכים המסווגים: "החדשות מתייחסים לעבירות ביטחון חמורות ביותר"

פרשת המסמכים המסווגים: ח"כ רייטן דורשת הערב (שלישי) מהיועמ"שית להורות על זימונו של ראש הממשלה נתניהו לחקירה תחת אזהרה.

יו"ר סיעת הדמוקרטים, ח"כ אפרת רייטן, פנתה היום ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה להורות על זימונו של ראש הממשלה נתניהו לחקירה תחת אזהרה בפרשת הדלפת המסמכים המסווגים.

לדבריה, הראיות שפורסמו מצביעות לכאורה על כך שראש הממשלה הורה על העסקת אלי פלדשטיין והיה מודע לכאורה להדלפת המסמכים, כאשר לכך מצטרפים חשדות לניסיונות שיבוש מצד ראש הסגל ברוורמן במטרה "לכבות" את החקירה.

ח"כ רייטן: "חקר האמת מצדיק לחקור את החשדות לא רק כלפי יועצי נתניהו אלא גם אותו עצמו. ריבוי הפרסומים שקושרים את נתניהו אינו יכול להצדיק את המשך ״הדילוג״ הבלתי מתקבל על הדעת. החשדות מתייחסים לעבירות ביטחון חמורות ביותר, מתוך רצון להשפיע על דעת הקהל בישראל, ומן הדין שייחקרו עד תום".