סרטון קצר של מפגש בין מעריץ לאנה זק הצית סערה ברשת, לאחר שמאיה קיי משכה אותה והמשיכה ללכת. הרשת נחלקה בין ביקורת חריפה להגנה על הרגע שיצא מהקשרו

מפגש תמים ברחוב הפך ביממה האחרונה לשיחת היום ברשתות: מעריץ שפגש את אנה זק ברחוב תיעד איתה סרטון קצר – אלא שמי שנכחה לצידה, מאיה קיי, משכה אותה ביד והמשיכה ללכת. הרגע הקצר הזה הספיק כדי להצית גל תגובות וביקורות.

צפו בסרטון בסרטון המדובר

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (מתוך עמוד הטיקטוק sagip100)

הסרטון שעורר סערה

בסרטון, שצולם על ידי המעריץ ועלה לטיקטוק, נראית אנה זק מחייכת ומשתפת פעולה, אך בתוך שניות מאיה קיי מושכת אותה ביד, והשיחה נקטעת. עבור חלק מהצופים זה נראה כמו רגע חברי ותמים, אבל אחרים פירשו את המעשה כקר ומזלזל.

הרשת לא נשארה אדישה

בתגובות היה אפשר היה לקרוא משפטים כמו: "מאיה רעה, סורי", "למה מאיה משכה אותה?", "זה לא היה נראה יפה". מנגד, היו גם מי שיצאו להגנתה של קיי וטענו שמדובר ברגע שיצא מהקשרו – ייתכן שהשתיים פשוט מיהרו והמשיכו בדרכן.