אלבום הבכורה "חיים אחרי החושך" של אור עמרמי ברוקמן מביא שירים אישיים על כאב, אהבה ותקווה, ומלווה בהופעת בכורה בתיאטרון תמונע

אחרי שנחשף לקהל הרחב ב"הכוכב הבא" בגיל 16 בלבד, שירות בלהקה צבאית ושנתיים מטלטלות ברמה האישית והלאומית – אור עמרמי ברוקמן משחרר אלבום בכורה חשוף, כן ומרגש.

האלבום נכתב לאורך השנים האחרונות, במקום שבו הכאב האישי פוגש את המציאות הישראלית מאז ה-7 באוקטובר, ומנסה למצוא אור גם כשנדמה שאין.

על השירים באלבום

חיים אחרי החושך

שיר הנושא של האלבום. מדבר על ילדות, על תחושת נטישה, על החיפוש אחרי בית ועל הבחירה להמשיך קדימה גם כשאין תשובות ברורות.

שמש מעלייך

שיר אהבה מגונן וחמים. ניסיון להיות שם בשביל מישהי, להיות לה עוגן ובית, גם כששניהם פגיעים ולא ממש יודעים איך נראית שלווה.

בלאגן

שיר חשוף וישיר. פחדים, חרדות, כדורים, הורים ופסיכולוגים – הכול יוצא החוצה בלי פילטרים ובלי לייפות את הבלגן שבפנים.

כל יום מחדש

שיר על אהבה שמחזיקה ומצילה. מישהי שרואה אותך באמת, שמזכירה לקום בבוקר ולהאמין בעצמך גם כשהכול מרגיש מזויף מסביב.

משהו יבוא

שיר של תקווה שקטה. לא הבטחה גדולה, אלא אמונה שמשהו טוב עוד יגיע ושאפשר לקום מחדש, לאט ובקצב שלך.

אני מוכן

שיר על התבגרות רגשית. להסכים להסתכל לפחד בעיניים, לבחור להיות ביחד גם בלי ודאות, ולהפסיק לברוח.

מקום קטן

שיר חלומי ושקט. חיפוש אחרי פינה בטוחה בעולם רועש – מקום קטן לנשום בו, בלי לשקוע עמוק מדי.

בסוף הכל נגמר

שיר סיום פשוט ואנושי. החיים כמו שהם – שמחים, עצובים, שבורים ושלמים ביחד. קבלה של הסוף, ושל מה שבא אחריו.

הופעת בכורה

לרגל יציאת אלבום הבכורה "חיים אחרי החושך", יקיים אור עמרמי ברוקמן הופעת בכורה חגיגית בתיאטרון תמונע ביום שני, 23.2. על הבמה ילווה אור בהרכב נגנים מלא ובהפקה מוזיקלית של גלעד שמואלי, שהפיק גם את האלבום.