אור עמרמי ברוקמן בשיר חדש ומרגש – "מקום קטן" מביא מסר של תקווה, נחמה ואחדות בימים שלא פשוט למצוא בהם שלווה

הזמר והיוצר אור עמרמי ברוקמן משחרר סינגל חדש ומרגש, "מקום קטן", מתוך אלבום הבכורה שצפוי לראות אור בנובמבר 2025. השיר, שנכתב במהלך השנתיים האחרונות – תקופה מאתגרת עבור כולנו – מבטא כמיהה עמוקה למצוא "מקום קטן" של תקווה, נחמה ובית מוגן.

השראת השיר ומופע הבכורה

השיר נכתב בתחילת המלחמה, כשאור חיפש נחמה ושקט בתוך הכאוס. לדבריו, "ניסיתי לנחם את עצמי. חיפשתי רגע של שקט, מקום לברוח אליו – וליצור לעצמי תקווה קטנה בלב שהכול עוד יסתדר". הוא הוסיף כי השיר נוצר מתוך "נאיביות אמיתית, כמעט ילדותית, שמאמינה שאפשר לחזור להיות טובים זה לזה".

אור ביצע את "מקום קטן" לראשונה לפני כחצי שנה בכיכר החטופים, במסגרת תפילה המונית לשובם, ומאז הוא מלווה אותו בכל הופעותיו. כעת, השיר זמין בכל הפלטפורמות הדיגיטליות, וזוכה לתגובה חמה מהקהל.

משמעות השיר: תקווה ואחדות

בדברים שכתב, אור משתף בתחושותיו על התקופה האחרונה: "בימים מטורפים כאלה, כשהמלאכים שלנו סוף סוף חזרו הביתה אחרי יותר מדי זמן – יש שמחה עצומה, הקלה, דמעות של אושר, אבל גם עצב עמוק מאוד שייקח לנו עוד הרבה זמן להחלים ממנו". הוא מדגיש כי השיר אינו שייך רק לו: "הוא של כולנו. לכולנו יש את המקום הקטן הזה שאנחנו מתגעגעים אליו, את הרצון הפשוט להרגיש שוב בטוחים, מחוברים, מאוחדים".

השיר מבטא תקווה לעולם טוב יותר, "בלי מלחמות, עם חמלה, אהבה ואמונה באדם". לדברי אור, "אם השיר הזה יצליח לגעת, לרגש, או לנחם אפילו אדם אחד – עשיתי את שלי".

פרויקטים נוספים: מחזמר ואלבום

במקביל לשחרור הסינגל, אור עמרמי ברוקמן נערך להעלאת המחזמר "שאול" בחודש נובמבר, אותו כתב שלמה ארצי. במחזמר, אור מגלם את התפקיד הראשי של יונתן, תפקיד המשלב משחק ושירה. בנוסף, הוא מסיים את ההכנות לאלבום הבכורה שלו, שצפוי לצאת בחודש הבא.