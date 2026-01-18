נתיבי איילון מודיעה על לילות של שינויים נרחבים בתנועה במסגרת עבודות תשתית, עם חסימות זמניות ושינויים בהסדרי נסיעה, הנהגים מתבקשים להיערך מראש, לעקוב אחר העדכונים ולבחור בדרכים חלופיות

חברת נתיבי איילון הודיעה על שורת עבודות תשתית שיתבצעו החל מהלילה (ראשון) ובילות הקרובים עד ה-21 בינואר 2026. העבודות יכללו חסימות זמניות בכביש 20 (נתיבי איילון) ובכבישים הסמוכים לו, והן מתבצעות בשעות הלילה במטרה למזער ככל הניתן את ההפרעה לציבור הנהגים ולשגרת התנועה בגוש דן. הציבור מתבקש להיערך בהתאם ולתכנן את מסלולי הנסיעה מראש.

השינוי המרכזי הראשון יתרחש בלילה שבין יום ראשון ליום שני (18.01.26), אז ייחסם כביש 20 לנוסעים לכיוון צפון בקטע שבין מחלף השלום למחלף ההלכה. החסימה תחל בשעה 23:00 ותימשך עד השעה 05:00 בבוקר המחרת, וזאת לצורך ביצוע עבודות הנדסיות להקמת גשר יצחק נבון בתל אביב. במהלך שעות אלו לא תתאפשר תנועה רציפה צפונה על כביש 20 בקטע החסום, אך היציאה למחלף השלום תישאר פתוחה כרגיל.

עוד באותו נושא בת ים: אישה בת 91 במצב קשה לאחר שנפלה לבריכה 15:29 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

נהגים המבקשים להמשיך צפונה יוכלו לחזור לכביש 20 רק דרך הכניסה במחלף ההלכה. כמו כן, יחולו שינויים במסלולי התחבורה הציבורית ובמיקומי התחנות באזור, ומומלץ להתעדכן במוקד משרד התחבורה או באפליקציות הייעודיות.

בנוסף לחסימה בתל אביב, יתבצעו עבודות תשתית גם באזור חולון ובת ים במסגרת פרויקט "נתיבים מהירים". בלילות שבין יום ראשון ליום רביעי (18-21.01.26), החל מהשעה 00:30 ועד 05:00 בבוקר, תיחסם הכניסה לאיילון צפון ברמפת הלוחמים. מטרת העבודות היא יצירת חיבור חדש לתחבורה ציבורית. בעקבות כך, דרך הלוחמים תיחסם לתנועה בקטע שבין בית החולים וולפסון לצומת תל גיבורים, ולא תתאפשר כניסה לכביש 20 לכיוון צפון דרך רמפה זו. הגישה לבית החולים וולפסון תתאפשר בשעות אלו אך ורק דרך מחלף וולפסון.

בחברת נתיבי איילון מדגישים כי כל העבודות מתואמות עם משטרת ישראל ומתבצעות בשעות הלילה כדי להקל על העומסים. לנהגים ולנהגות מומלץ להיעזר ביישומון WAZE על מנת להתעדכן בזמן אמת בחסימות ולבחור בדרכים חלופיות.