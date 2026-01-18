ליאת אחירון, זמרת ומנחת טלוויזיה ישראלית מוכרת מערוץ הילדים, פרסמה פוסט על קשיים כלכליים ואמנותיים. אחירון חושפת את מאבקה להנגיש את יצירותיה, ומקבלת תגובות אוהדות

ליאת אחירון, שהייתה אחת המנחות הבולטות בערוץ הילדים בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, הפתיעה את עוקביה בפוסט אישי וכנה שפרסמה היום (ראשון). בפוסט, היא חושפת את הקשיים הכלכליים שהיא חווה כיום, לצד תקווה להמשיך ביצירה האמנותית שלה. אחירון, שדיבבה סדרות אנימציה והוציאה אלבומי מוזיקה, מבקשת עזרה בהפצת יצירותיה.

הפוסט המרגש: חשיפת הקשיים

בפוסט שפרסמה, אחירון כותבת בגילוי לב על מצבה הנוכחי. "אני צריכה כסף. כדי לחיות. ואני צריכה כסף כדי לעשות מהאמנות שלי כסף", היא פותחת. היא מתארת כיצד בעבר הייתה "מישהי" עם "כח" וכסף, אך כיום, כשהיא "אמיתית וקרובה לעצמי", מתקשה להנגיש את יצירותיה.

אחירון משתפת ברגעי ייאוש: "ברגעים נמוכים אני מאשימה את עצמי בכשלון ברגעים נמוכים אחרים אני מלאת יאוש". עם זאת, היא מוסיפה נימה של תקווה: "ברגעים אחרים של תקווה אני יודעת שיש סיבה שעוד נסתרת מעיני לכל הקושי הזה ואני פשוט מתפללת".

היא מסבירה כי עצות כמו "תעשי הדסטארט תקחי איש שווק, תקחי ייעוץ ברשתות" אינן ישימות עבורה, בשל "הפרעת קשב מטורפת", עבודה קשה להאכלת ילדיה וצמצום כלכלי.

הפרויקטים המוזיקליים והאתגרים

אחירון חושפת כי יש לה שני אלבומים בשלבים שונים של עשייה. "אחד מופק ע״י מפיק מעולה (צח דרורי) והשני הפקה שלי בבית תוצאה של שיעורי בית על תוכנת מחשב. שניהם מלאים בפנינים", היא כותבת. היא מתארת את השירים כנובעים מ"הלב שלי הגדול והרגיש כמו אוקיאנוס" ומאמינה שיש להם "כתובת" – "אזניים ולבבות שמחכים להם".

עם זאת, היא מודה: "כרגע אני לא מוצאת דרך להגיש אותם לעולם". אחירון מצרפת דוגמה מהפרויקט הביתי: "שלום על כל בני האדם חפשו את האמת תמיד בלבכם לאהבה יש כח והיא תגבר על כל הכוחות האחרים על כל הפחדים ושטיפות המח".

קריאה לעזרה ושיתוף פעולה

אחירון אינה מבקשת דבר בחינם. "מחפשת מישהי או מישהו שימכור את המופע שלי ויתחלק אתי ברווחים. מישהו שיעזור לי עם הרשתות ואתחלק אתו ברווחים או אשלם לו בהמשך מישהו שיבנה אתי תוכנית מאסטרטגית וכנ״ל", היא כותבת. היא קוראת: "אם אתם מכירים מישהו שיכול להתעניין בעשייה אמנותית עם שליחות אנושית, אנא שתפו פוסט זה. אנא כתבו לי".

בנוסף, היא מציעה: "ובינתיים אם תקנו את ההופעה הנוכחית שלי (מגיעה לכל מקום עם קלידים ומערכת הגברה) , אוכל לשלם לקונטרבסיסט המופלא בעולם Gilad Ephrat שכבר הקליט את עצמו על האלבום אוכל לשלם לצ״לנית אוכל להקליט שירה ולעשות מיקסים אוכל למקסס את האלבום הביתי שלי שהוא יותר אלקטרוני ואוכל לשלם לכל אלו שלמעלה ולעוד פונקציות שהכרחיות כדי להגיע אל אזניים (יח״צ למשל)".

הפוסט זכה לתגובות תומכות, וליאת אחירון מודה: "ותודה לכל אחד ואחד מכם הרבה אהבה".