צעירים פלסטינים תושבי הכפר חליל אל לוז הסמוך לבית לחם, נעצרו לאחר שהתארגנו בפייסבוק ויצאו לפגוע בחוות העיטם בגוש עציון. כך הודיעה המשטרה היום (ראשון)

האירוע התרחש ביום שישי בשעות הצהריים הפלסטינים הגיעו לחוות העיטם והחלו לגרום נזק. לוחם מילואים שהיה במקום ביצע לעברם ירי אזהרה.

לאחר שהתקבל הדיווח בצה"ל הוטל סגר על הכפר ממנו יצאו אותם חשודים ופעולות לאיתור המעורבים. בתוך כך, עצרו לוחמי צה"ל מחטיבת עציון חשוד בעת שניסה להימלט והוא נמסר לידי שוטרי סיור ובילוש תחנת עציון ממרחב יהודה שהגיעו למקום.

בפעולות תחקור ראשוניות שנערכו על ידי השוטרים התברר כי החשודים תכננו את הפגיעה בחווה בקבוצת פייסבוק סגור. שני החשודים שנתפסו, הועברו לתשאול וחקירה במחלקי המודיעין והחקירות שבתחנת עציון ובתוך כך, התגלו מספר מעורבים נוספים והתברר כיהם נפגשו במכולת הסמוכה לביתו של החשוד המרכזי, שנעצר כאמור.

בפעילות התקפית למיצוי ואיתור מעורבים נוספים כחלק מהחקירה המשטרתית שהחלה, פעלו שוטרי תחנת עציון ממרחב יהודה יחד עם לוחמי צה"ל מגדוד 90 חטמ"ר עציון ולוחמי מג"ב איו"ש, אותרו ונעצרו במהלך השבת לחקירת המשטרה 5 חשודים נוספים, לרבות בעליו של בית העסק שעל פי החשד נטל חלק וסייע לשני בניו המעורבים במעשים. בנוסף, נתפסו ממצאים טכנולוגיים, פלאפונים של החשודים ובתוך בית העסק בו התקיים המפגש, אותרו פטיש, סכין, ומצביע לייזר.