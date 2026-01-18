אחרי האלבום החדש, חנן בן ארי עושה צעד מפתיע: סיבוב הופעות בחול המועד פסח במתחם Black Box החדש שנבנה במיוחד עבורו באקספו תל אביב

ביום חמישי האחרון הוציא חנן בן ארי את אלבומו החדש "לא המשוגע היחידי", וכעת מגיע הצעד הבא: הכרזה על סיבוב הופעות שייפתח בחול המועד פסח – במתחם הופעות חדש שנבנה במיוחד עבורו ועבור הקהל שלו באקספו תל אביב.

המתחם החדש, Black Box, אינו אולם שכור אלא חלל שנבנה ועוצב במיוחד לצרכים של בן ארי וההפקה החדשה. מדובר בבית הופעות קבוע, שמאפשר שליטה מלאה על החוויה, הסאונד ואופי המופעים – מהלך חריג עבור אמן פעיל בנוף המוזיקה הישראלי.

סיבוב ההופעות הראשון

סיבוב ההופעות הראשון במתחם יתקיים במהלך חול המועד פסח, ויהווה למעשה את יריית הפתיחה לבית ההופעות החדש. לפי הפרטים שפורסמו, מדובר במקום אינטימי יחסית, המיועד לכ-2000 איש בכל מופע, עם אזור עמידה צמוד לבמה וטריבונות ישיבה בזוויות צפייה רחבות של כ-270 מעלות.

המבנה נועד לייצר תחושת "אצטדיון אינטימי" – מופע בעוצמה של הפקה גדולה, אך עם קרבה פיזית ורגשית לקהל, כחלק מהמסע שמלווה את האלבום החדש.

"הבית של חנן"

בהמשך, צפוי המתחם לארח גם מופעים ואירועים נוספים, כולל הופעות סגורות ויוזמות תרבות שונות, גם בימים שבהם בן ארי עצמו לא יופיע. עם זאת, סיבוב ההופעות של פסח יהיה הראשון שייפתח את המקום לקהל הרחב.

פרטים נוספים על מועדי ההופעות ומכירת הכרטיסים צפויים להתפרסם בקרוב.