דרמת הספורט הקומית החדשה "כל האמהות משקרות" מביאה למסך סיפור נשי, מצחיק ומרגש על אימהות, כישלונות ואהבה שמסרבת להיעלם. עולה בפברואר בכאן 11

אם חד-הורית, קבוצת כדורשת כושלת, ואהבה ישנה שצצה מחדש – כל האמהות משקרות, דרמת הספורט הקומית החדשה של כאן 11, מגיעה בפברואר ומביאה למסך סיפור נשי, מצחיק ומפתיע על נפילות, שקרים והתעוררות לחיים.

צפו בפרומו לסדרה – "כל האמהות משקרות"

במרכז הסדרה עומדת אלי (מאיה מרון), אם חד-הורית שהחיים לא ממש האירו לה פנים. היא הייתה שמחה להעביר את ימיה מול הטלוויזיה עם בנה איתמר, בן 13, עד ששיחת אזהרה מהמורה שלו חושפת אמת מטרידה: השאיפה הכי גדולה שלו היא לעשות בדיוק כמוה – כלום. כדי לדגמן לו נורמליות, אלי נגררת כמעט בעל כורחה לקבוצת הכדורשת הכי גרועה ביפו, ומשם – שום דבר כבר לא נשאר אותו דבר.

בין המגרש לחיים עצמם

מה שנראה כמו ניסיון נואש לסמן וי על הורות מתפקדת, הופך למסע קבוצתי מפתיע. בין אימונים מקרטעים, הפסדים מביכים ושגרה של שקרים קטנים, הקבוצה כולה מתחילה להתעורר – לא רק על המגרש, אלא גם על החיים. הסדרה נעה בין קומדיה לדרמה, בין רגעים מצחיקים עד כאב לרגעים חשופים, כאלה שמכירים היטב את העייפות, התסכול והכמיהה להתחלה חדשה.

אהבה ישנה חוזרת לתמונה

ואם זה לא מספיק, אלי מוצאת את עצמה מתאהבת מחדש. יגאל (צחי הלוי), מאמן הקבוצה ואהובה מלפני עשרים שנה, חוזר לחייה. יגאל הוא רווק בלי ילדים, כזה שלא יודע לשמור דברים בבטן – אומר הכול כמו שזה, עם הלב על השולחן. הקשר ביניהם מציף רגשות ישנים, פצעים פתוחים ושאלות על בחירות, ויתורים ומה קורה כשאהבה פוגשת חיים שכבר קרו.

נבחרת של אמהות

לצד אלי מונה הקבוצה שבע שחקניות נוספות: דינה (אגם רודברג) – חוקרת ביולוגית וקפטנית הקבוצה, אופטימיסטית בלתי נלאית, יאנה (דיאנה גולבי) – שחיה את החיים בעוצמה וללא התנצלות, בת אל (בת אל מוסרי) – פקחית חניה קולנית וגדולה מהחיים ומהגוף, זיווה – (רינת מטטוב) גרושה, אמא לשניים ושחקנית ספסל נצחית, סברין – ערבייה מוסלמית ליברלית, נשואה ואמא לשלושה, שקטה וחזקה, ששון – הצעירה והמפונקת בחבורה, שמנסה להיות מישהי בעולם ולא רק אמא של, וריבי – חסרת טקט ופיוז קצר, שמכניסה לא מעט צרות למגרש. לצידם משתתף גם שלום מיכאלשוילי, בתפקיד משנה שמוסיף רובד קומי נוסף לדינמיקה סביב הקבוצה.

מתי ואיפה צופים?

הסדרה תעלה ב-1 בפברואר, ותשודר בימי ראשון וחמישי בשעה 21:30, אחרי מהדורת החדשות, בכאן 11 ובכאן BOX. העונה כוללת 9 פרקים, באורך של כ-30 דקות כל אחד.