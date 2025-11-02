הוא אדום ועצבני ופרץ לתודעה ברשת לפני מספר שנים – ועכשיו הוא מקבל תוכנית משלו בכאן 11. במי מדובר? בחייזר ברקוני, שנוחת לראשונה בתאגיד השידור הישראלי

הוא פרץ לתודעה ברשת, ועכשיו הוא מגיע לכאן 11: החייזר האדום ברקוני נוחת בתאגיד השידור הישראלי.

תאגיד השידור הכריז היום (ראשון) על הפקת קומדיה חדשה "ומשולחת כל רסן" בכאן 11. הסדרה החדשה תכלול 6 פרקים כאשר כל פרק יעסוק בנושא מסויים. בנוסף לחייזר האדום ישתתפו בסדרה גם ברקוני, אביתר האפס, אלון הצלם ומחסובק המפיקה. ברקוני יבקר גם אצל כמה מומחים בתחומם: אגם רודברג, מאיה ורטהיימר, מירי מסיקה, שאול אמסטרדמסקי ורבים נוספים.

תקציר עלילת הסדרה: בתוכנית מגזין שבועית ("ערב חדש" מריר או "העולם הערב" חייזרי), ברקוני, חייזר אדום-פרווה בעל אינטליגנציית-על ואפס סבלנות, ידווח לכוכב האם שלו רשמים מן המתרחש בישראל שבכדור הארץ, רגע לפני שהכל נגמר. במרכז כל מהדורה ייצא ברקוני לכתבת עומק במהלכה יחקור בכל פעם נושא המעסיק את בני האדם וינסה לחוות אותו בעצמו, כמו אהבה, כסף ואפילו מוות, ויספק תיעוד של הטעויות האנושיות שגרמו להכל להתרסק. בימים אלה, הרוויים בחוסר אמון, חשדנות ופילוג, ברקוני יספק חדשות מנקודת המבט היחידה שיכולה להיחשב אובייקטיבית: זו שלא איכפת לה מאף אחד מהצדדים, ובזה לכולם באותה מידה.

נזכיר כי החייזר ברקוני פרץ לתודעה ב-2023 דרך סרטונים ויראליים נוקבים ומלאי אמת כואבת. מאז צבר מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות. הצילומים לסדרה מתחילים בימים הקרובים. כוכב הסדרה ביקש (דרש) להוסיף ולציין בהודעה לתקשורת (בהומור האופייני לו): "שלא תעז להוציא את ההודעה הזאת יא אפס, שום דבר לא נכון פה, אני לא משתף פעולה עם אף גורם אנושי".

(סיבוב במשרד של בני אנוש. הסרטון הויראלי שדרכו פרץ ברקוני לתודעה ברשת)