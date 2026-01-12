אוהד בוזגלו בראיון פתוח ובלתי מצונזר: על ההצלחה של "הבוזגלוס", הביקורת הציבורית ובעיקר על ההתגלויות העל טבעיות, האמונה בגאולה ותחושת השליחות שמלווה אותו בתקופה האחרונה

אוהד בוזגלו כבר מזמן לא רק איש כדורגל. כדורגלן העבר והמאמן, שהפך לדמות מוכרת גם בזכות הופעתו בדוקו-ריאליטי "הבוזגלוס", הוא כיום אחת הדמויות המדוברות והשנויות במחלוקת בשיח הציבורי והטלוויזיוני בישראל ולא רק בזכות המסך. בין קריירה מקצועית, חשיפה תקשורתית וביקורת ציבורית, בוזגלו מצא את עצמו בשנים האחרונות בלב סערה רוחנית ואמונית שמעוררת עניין, סקרנות ולא מעט סימני שאלה.

בראיון פתוח ובלתי מצונזר, תפסנו את אוהד בוזגלו לשיחה באירוע ההשקה של yes להשקת HBO MAX בישראל – שיחה שהחלה בטלוויזיה ובריאליטי, והגיעה במהרה למחוזות עמוקים הרבה יותר: על ההצלחה והמחיר שהיא גובה, על הביקורת שהוא רגיל לעורר, ובעיקר על השינוי הרוחני שעבר, ההתגלויות העל-טבעיות שהוא טוען שחווה ותחושת השליחות שמלווה אותו בתקופה האחרונה.

צפו בראיון עם אוהד בוזגלוס לסרוגים

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אוהד בוזגלו לאתר

"זה כבר קאלט": עשר עונות של משפחה אחת

בוזגלו לא מסתיר את הגאווה בהצלחה של הבוזגלוס. "אני פה בזכות זה”, הוא אומר. "עונה עשירית – אין דבר כזה. אף משפחה לא הגיעה לזה. זה כבר קאלט".

לדבריו, הסיבה פשוטה: "אנחנו אותנטיים. לא משחקים. יש ריבים, יש אינטריגות, יש הצלחות ויש כישלונות כמו בכל משפחה. כל אחד מוצא את עצמו בזווית אחרת, וברגע שיש הזדהות – אנשים מתחברים".

"בכל גבר יש אוהד בוזגלו בפנים"

בוזגלו מודע היטב לשיח שהוא מעורר – ולא מתנצל. "אני אדם שמעורר מחלוקת, ואני שמח על זה. אוי ואבוי אם לא. כשמדברים עליי ויש ביקורת – זה אומר שאני קיים", הוא אומר.

לטענתו, חלק גדול מהביקורת נובע מהישירות שלו והנכונות לומר בקול רם את מה שאחרים שומרים לעצמם: "בכל גבר יש אוהד בוזגלו בפנים. אני אומר הרבה דברים שאחרים רוצים להגיד ולא אומרים. במיוחד בכל מה שקשור לזוגיות, גבריות ומערכות יחסים. אמרתי את האמת ולא תמיד אהבו לשמוע".

נקודת המפנה: מהצלחה ואור הזרקורים לאמונה

אלא שכאן הראיון מקבל תפנית חדה. בוזגלו מספר שבמשך שנים לא היה מחובר לדת: "לא תפילין, לא מזוזה, לא בתי כנסת. חייתי חיים טובים, מבורכים, הכול זרם".

ואז, לדבריו, הגיע השבר – או דווקא הגילוי: "קרה לי דבר גדול מאוד. חוויתי התגלויות משמיים. דברים על-טבעיים, דברים שניתן להוכיח. הגאולה כבר כאן".

"זה לא טקסים – זה ערכים"

למרות השיח הרוחני, בוזגלו מדגיש שהוא לא מדבר על חזרה בתשובה במובן הקלאסי. "זה לא עניין של שבת, תפילין או טקסים. זה ערכים. דרך ארץ. בין אדם לחברו ובין אדם למקום". לטענתו, בורא עולם בוחן את האדם מבפנים ולא דרך הסממנים החיצוניים בלבד.

שליחות ויציאת מצרים

בוזגלו רואה בעצמו מי שנושא מסר לאחרים: "אני שליח לאנשים שלא קרובים לדת. להגיד להם – בורא עולם כאן".

הוא משווה את התקופה הנוכחית ליציאת מצרים: "גם אז היו כאלה שהאמינו לפני – וכאלה שהאמינו רק אחרי. הכול יחזור על עצמו בזמנים מודרניים. זה כבר קורה".

הוכחות, קעקועים ו"הכול כתוב"

כשנשאל על ספקנות וביקורת, הוא לא נרתע: "יש שיחשבו שאני קוקו. אני מזמין שיבדקו אותי – פסיכיאטרים, חוקרי מוח, פוליגרף".

לדבריו, ההתגלויות אינן רק חוויה אישית: "יש הוכחות בכתובים – שמות, תאריכים, נומרולוגיה. אפילו הקעקועים שלי. הייתי פאזל שנכתב עליו משהו בלי שהבנתי, והיום הכול מתחבר".

"אני לא מבקש שיאמינו לי"

גם בנוגע לטענות הקיצוניות ביותר, בוזגלו שומר על קו ברור: "אני לא אומר תאמינו לי. אני אומר – ימים יגידו. אם זה יקרה, אז יגידו – הוא צדק".