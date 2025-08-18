אחרי תשע עונות, “הבוזגלוס” מגיעה למסך הגדול. הסרט “בוזגלוס – הקרב על הירושה” יביא את בני המשפחה עד הונגריה בסיפור עלילתי סבוך, וכבר יש תאריך

החל מה-18 בספטמבר 2025, המשפחה הכי חסרת מעצורים בישראל, משפחת בוזגלו, תכבוש את בתי הקולנוע בסרט עלילתי חדש: “בוזגלוס – הקרב על הירושה”. לאחר תשע עונות של סדרת הריאליטי המצליחה ב-Yes, שהפכה את הבוזגלוס לשם דבר בישראל, הם מגיעים כעת למסך הגדול עם קומדיה פרועה בבימויו של רני סער, שמבטיחה צחוקים, בלבולים והרפתקאות בלתי נשכחות.

עלילת הסרט: ירושה, טירה רדופה ומזימות מפתיעות

הסרט, שנכתב על ידי שחר סגל ואורן יעקובי, לוקח את משפחת בוזגלו הרחק מאזור הנוחות שלהם – עד להונגריה הרחוקה. הכל מתחיל כשמתגלה כי קרוב משפחה לא מוכר השאיר למשפחה ירושה מסתורית. בחלומות על חיי יוקרה, הבוזגלוס אורזים מזוודות ויוצאים למסע מלא תהפוכות.

אך מה שהם לא יודעים זה שצפויה להם מזימה ערמומית הכוללת טירה רדופת רוחות, פקידי מכס מושחתים וראש ארגון פשע שדומה באופן מחשיד לאחד מבני המשפחה.

הבלבול עם המקומיים, טעויות בזיהוי והסתבכויות קומיות הופכות את המסע של הבוזגלוס לחוויה מצחיקה ובלתי צפויה. הסרט צפוי לשלב את האנרגיה הבלתי נלאית של המשפחה עם הומור שנון וסיטואציות שיגרמו לקהל להתגלגל מצחוק.

כוכבי הסרט: משפחת בוזגלו וחברים

בסרט מככבים כל בני משפחת בוזגלו: יעקב, חני, אוהד, אסי, מאור, אלמוג, עדי, מירן ונטליה, שמביאים את הכימיה המשפחתית המוכרת מהסדרה. לצידם, משתתפים גם ירון ברובינסקי וכוכב הטיקטוק עידן שלו שלייפר, שמוסיפים טאץ’ רענן לעלילה.

מאחורי הקלעים: מהסדרה לסרט

הסרט יגיע בסמוך לסיום העונה התשיעית של סדרת הריאליטי “בוזגלוס” ב-Yes, שבה הקהל יזכה בין היתר להצצה אל מאחורי הקלעים של צילומי הסרט. העונה חושפת את החוויות של המשפחה על הסט, כולל הרגעים המצחיקים והמאתגרים שהפכו את הפקת הסרט לחוויה ייחודית.

הפקה והפצה: שיתוף פעולה של מיטב היוצרים

הסרט הופק על ידי סרטי יונייטד קינג (משה ולאון אדרי) וארצה הפקות (דפנה פרנר ושי אינס). הוא יופץ בבתי הקולנוע ברחבי הארץ החל מה-18 בספטמבר 2025.

“בוזגלוס – הקרב על הירושה” יעלה בבתי הקולנוע ברחבי הארץ החל מה-18 בספטמבר 2025. אל תפספסו את ההזדמנות לצפות במשפחת הקרדשיאן הישראלית על המסך הגדול.