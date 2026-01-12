חיזבאללה חצה את הדדלין ולא התפרק מנשקו, אבל בישראל כרגע יחכו עם התקיפה המשמעותית על ארגון הטרור, זאת הסיבה

לפני מספר ימים ב- 8 בינואר היה אמור צבא לבנון לגרום לכך שהחיזבאללה יתפרק מנשקו זאת לאחר שלפי ההסכם המקורי היה אמור לעשות זאת עד סוף שנת 2025.

לאחר מכן התקבלה בקשה להארכת המנדט לחמישה בינואר ולבסוף ב 8 בינואר כאמור. לפני מספר ימים הודיע צבא לבנון על כך שפירק את חיזבאללה מנשקו מדרום לבנון ועכשיו יעברו לשלב השני מצפון לליטני.

עוד באותו נושא טראמפ מפתיע: "אולי נקבע פגישה עם איראן" 07:08 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

אלא שבישראל לא קיבלו את הדברים. גם הודעת ראש הממשלה על כך שההתחלה הייתה מעודדת אבל יש עוד הרבה דרך, גם המציאות בשטח שמראה כמה החיזבאללה המשיך וממשיך ומנסה בכל דרך להשתקם כולל העברת כספים דרך הים ודרך נמלי האוויר כולל העברת חימושים בדרכים שונות וכולל ציודם של מחבלים שמגויסים מחדש, כל אלו היו אמורים להביא לידי כך שחיל האוויר, צה"ל ומדינת ישראל תתקוף בעוצמה את לבנון.

בגלל איראן: התקיפה בלבנון תאלץ לחכות

כזו הייתה נקודת המחשבה הבסיסית. חשוב היה מאוד להראות את המציאות הזאת בשטח ולהביא לידי ביטוי את המציאות שבה ישראל לא מאפשרת שום התחמשות, שום הצטיידות ושום פעולה נוספת של מחבלי חיזבאללה.

אלא שהמציאות בשטח מראה על מציאות אחרת. הסיבה לכך היא איראן. ברגע שתשומת הלב הועברה לכיוון איראן ברגע שתשומת הלב ממוקדת כרגע באיראן, אולי בהתקפה של ארצות הברית עליה ואולי בסבירות נמוכה מאד גם תקיפה איראנית אותנו ותגובה , מדינת ישראל צריכה לשמור ולשמר לעצמה את החימושים כדי לתקוף את היעד המרכזי- את ראש הנחש- את ראש ציר הרשע איראן.

תשומת הלב המרכזית מלבנון תעסוק בזמן הקרוב באיראן ולפני שנראה מה קורה באמת באיראן והאם ארצות הברית מתערבת ואם הולכת שמה להיות פעולה אחרת ממה שהתרגלנו לראות- לבנון תצטרך לחכות. אז כרגע פועלים בשטח. אתמול 7 מטרות עם 30 חימושים עוד חיסולים, עוד פעולות כירורגיות ונקודתיות אבל המכה הגדולה שאליה התכונן צהל וחיל האוויר ומדינת ישראל בלבנון- תצטרך לחכות.