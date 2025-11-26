ברשת "סקיי ניוז" בערבית דווח כי חמאס ביקשו מהמתווכות לאפשר למחבלים "להמשיך ולהחזיק באופן זמני בנשק הקל שלהם" בשלב הבא של ההסכם, ולמסור את הנשק לכוחות הביטחון החדשים רק בשלב מאוחר יותר

סוגיית פירוק חמאס מנשק: ברשת "סקיי ניוז" בערבית דווח הבוקר (רביעי) כי הפגישות של חמאס עם המתווכות אמש עסקו בין היתר בבקשת ארגון הטרור לאפשר למחבלים בעזה "להמשיך ולהחזיק באופן זמני בנשק הקל שלהם" במהלך השלב השני של הסכם הפסקת האש.

לפי הדיווח, בחמאס מבקשים שהמחבלים ימסרו את הנשק הקל שלהם לכוחות הביטחון שיתפרסו ברצועת עזה רק בשלב מאוחר יותר. גורמים בארגון הטרור טענו כי "הרעיון של הפיכת חמאס למפלגה פוליטית בלבד לא עלה לדיון".

כזכור, אמש דווח כי ראש המודיעין המצרי חסן רשאד נפגש בקהיר עם ראש המודיעין הטורקי, איברהים קאלין, וכן עם שר החוץ של קטאר לדיון על הפסקת האש ברצועת עזה. גורם טורקי אמר כי הבכירים דנו על דרכי המעבר לשלב השני של הפסקת האש בעזה ובהמשך חיזוק המאמצים המשותפים בתיאום עם ארה"ב.

עוד נטען כי הפגישה תואמה "בעקבות ההפרות הגוברות של ישראל ברצועת עזה". לפי הגורם, הוסכם להעמיק את שיתוף הפעולה עם מרכז התיאום הצבאי-אזרחי של ארצות הברית בקריית גת – זאת כדי "להסיר מכשולים, להבטיח את המשכיות הפסקת האש ולמנוע הפרות נוספות של ההסכם".