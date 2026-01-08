לראשונה מאז ההכרה הרישמית מצד ישראל, ארגון שראכה יארח ביקור היסטורי של משלחת רישמית מסומלילנד. חברי המשלחת יבקרו בין היתר ביד ושם, בעיר העתיקה ובעוטף עזה

ביקור היסטורי בדרך: בעקבות ההכרה הרשמית של מדינת ישראל בסומלילנד, ארגון שראכה יארח בישראל משלחת רישמית מהמדינה האפריקנית. המשלחת מסומלילנד תנחת בארץ ביום ראשון הקרוב ותהיה בישראל עד ה-16 בינואר.

זהו ביקור אזרחי ראשון מסוגו לאחר ההכרה, ומהווה ציון דרך היסטורי משמעותי ביחסים בין המדינות. המשלחת כוללת קולות מרכזיים מהחברה האזרחית, האקדמית והמדינית בסומלילנד, ומשקפת רצון הדדי לבניית קשרים ארוכי טווח המבוססים על דיאלוג, אמון ושיתופי פעולה מעשיים בין העמים. מדובר בציון דרך חשוב בהעמקת היחסים מעבר לערוצים דיפלומטיים פורמליים בלבד.

במהלך הביקור תעבור המשלחת תוכנית חינוכית ומקצועית רחבה בישראל, הכוללת היכרות עם ההיסטוריה של העם היהודי ומדינת ישראל, מוסדות שלטון, חברה אזרחית, אקדמיה, חדשנות וטכנולוגיה, לצד מפגשים עם גורמים מובילים בזירה המדינית והאזורית. במסגרת התכנית, המשלחת תבקר ביד ושם, בעיר העתיקה, בסיור בעוטף בעזה ובאתר הנובה. כמו כן הם יבקרו בכפר בדואי ברהט, ויקיימו פגישות עם מכוני מחקר וארגוני חברה אזרחית. חלק מרכזי בתוכנית מוקדש להבנת תופעת האנטישמיות בזירה הבינלאומית ולחשיבות המאבק בה באמצעות חינוך, שיח ולימוד על השואה.

במשלחת ישתתפו דמויות מפתח מהחברה האזרחית והאקדמית בסומלילנד, ובהן מובילי דעת קהל, אנשי אקדמיה ומחקר, דיפלומטים, פעילי חברה אזרחית, אנשי תקשורת וטכנולוגיה, מנהיגות נשים ופעילות חברתיות, וכן כלכלנים ויזמים חברתיים, הפועלים בצמתי השפעה מרכזיים בזירה הציבורית, המוסדית והבינלאומית.

בין המשתתפים נמנה סעיד ש׳ איברהים, דמות בולטת בזירת הטכנולוגיה והתקשורת בסומלילנד. סעיד הוא מייסד ועורך ראשי של Somaliland Chronicle, אחד מכלי התקשורת המשפיעים בשפה האנגלית בסומלילנד, המהווה מוקד מרכזי לשיח ציבורי בנושאי ממשל, אחריות שלטונית וחירויות אזרחיות. כמו כן, ישתתף חמסה מוחמד, מהדמויות המרכזיות בזירת החברה האזרחית בסומלילנד. הוא עומד בראש ארגון פיתוח אזרחי הפעיל בתחומי הדמוקרטיה, מעורבות צעירים, חקלאות וחוסן אקלימי, ונמנה עם מייסדי פלטפורמה לקידום שיח ציבורי והשתתפות פוליטית מודעת בסומלילנד.

שראכה (שותפות בערבית) הוא ארגון אזרחי ללא כוונת רווח שנוסד בשנת 2020 בעקבות הסכמי אברהם. הארגון הוקם כדי לבנות גשרים בין ישראל למדינות ההסכמים, בראשן איחוד האמירויות, מרוקו ובחריין, ולבסס דיפלומטיה בין אישית כבסיס לשותפות אזורית ארוכת טווח. התוכנית מתקיימת בסיוע Claims Conference בחסות קרן "זיכרון, אחריות ועתיד", ובתמיכת משרד האוצר הפדרלי הגרמני.

עמית דרי, יו"ר ומייסד שותף בארגון, אמר כי "זו זכות עבורנו לארח את המשלחת ההיסטורית מסומלילנד, בתקופה בעלת משמעות מדינית ואזורית. המשתתפים מייצגים קולות אחראיים ומשפיעים בחברה האזרחית בסומלילנד, והביקור מבטא את המעבר מהכרה מדינית לבניית קשרים אזרחיים ממשיים. שראכה גאה להוביל מהלך תקדימי זה, שמניח תשתית לשותפות ארוכת טווח ולמאבק באנטישמיות בזירה הבינלאומית."

נעם מאירוב, מנכ"ל שראכה, הוסיף כי "הארגון החל לפתח קשרים עם גורמים דומיננטיים בסומלילנד עוד בטרם ההודעה הרשמית. אנו גאים לקחת חלק בעיצוב מחדש של המרחב האזורי, באמצעות חיזוק הגורמים המתונים במאבקם בכוחות הקיצוניים, המונהגים בידי משטר האייתולות והאחים המוסלמים".