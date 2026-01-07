נתניהו ערך סיור ביטחוני בנגב עם השרים וראשי הביטחון, הציג תוכנית להשבת המשילות, בלימת הפשיעה והברחות, יחד עם חיזוק ההתיישבות בדרום, והתחייב להחזיר חוק וסדר לאזור

ראש הממשלה נתניהו הגיע לסיור ביטחוני מיוחד בנגב המערבי, בעקבות הכאוס הפלילי ביישובים הבדואים והאיומים כנגד היישובים היהודיים הסמוכים. ראש הממשלה הגיע למקום לציד של שר הביטחון, השר לביטחון לאומי, המפכ"ל וראש השב"כ.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום סיור ביטחוני מיוחד בנגב המערבי, על רקע ההסלמה בפשיעה ביישובים הבדואיים והאיומים כלפי יישובים יהודיים סמוכים.

לסיור הצטרפו שר הביטחון ישראל כ"ץ, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ״ל המשטרה דני לוי, ראש השב״כ דוד זיני וסגן הרמטכ״ל תמיר ידעי, לצד מנכ״לי משרדי ממשלה רלוונטיים.

בפתח הסיור הגיעו ראש הממשלה והשרים ליישוב רביבים, שם ערכו תצפית על ביר הדאג’ וקיבלו סקירה ביטחונית מקיפה על מאמצי האכיפה נגד הברחות, החזקת נשק בלתי-חוקי וסיכול פעילות עבריינית בדרום. במסגרת זו הוצגו תפיסות אמל״ח משמעותיות וסיכולים שבוצעו בגבולות ובמרחב.

בהמשך ביקר ראש הממשלה בחוות “מדבר איש” הסמוכה ליישוב כמהין, שם הוצגה בפניו התקדמות תוכנית החומש הממשלתית המתגבשת יחד עם משרד הביטחון. התוכנית שמה דגש על צמיחה דמוגרפית, פריסה התיישבותית מסיבית לאורך הגבולות המזרחי והמערבי, ובפרט בפתחת ניצנה, וחיזוק המענים האזרחיים והביטחוניים בנגב.

כל זאת, על פי הבכירים הנוכחים, חלק ממאמץ רחב המתקיים בכל קצוות המדינה, כחלק ממהלך לביצור הגבולות, בעקבות לקחי ה-7 באוקטובר.

לדברי לשכת ראש הממשלה, הסיור התמקד בתוכנית לאומית רחבת היקף שמקדם משרד רה״מ, הכוללת חיזוק אחיזת המדינה בשטח, הרחבת ההתיישבות, האצת הצמיחה הדמוגרפית, ופיתוח אזורי תעסוקה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו הסביר במהלך הסיור: “אנחנו באים להחזיר את הנגב למדינת ישראל. זה אומר התיישבות בקנה מידה שלא הכרנו, הסדרה לתושבים הבדואים—ובעיקר החזרת חוק וסדר. האיום הפלילי והאיום הביטחוני מתמזגים זה בזה: רבבות כלי נשק, רחפנים שחוצים גבולות ואיומים נוספים. זהו פרויקט לאומי ראשון במעלה, והביקור הזה הוא ראשון מני רבים”.

עוד באותו נושא נתניהו התחייב למשפחת היימנוט קסאו: "נחזיר אותה" 18:58 | יאיר אמר 2 0 😀 👏

השר בן גביר ציין כי מבצע “סדר חדש” להשבת המשילות בנגב הוא מהלך חסר תקדים לאחר שנים של הזנחה: “לא נרתע. נמשיך לפעול ככל שיידרש כדי להחזיר את הביטחון לתושבים. המסר ברור: מדינת ישראל היא בעלת הבית בנגב”.

שר הביטחון ישראל כ״ץ הדגיש כי עצירת הברחות האמל״ח בגבול ישראל–מצרים היא אינטרס ביטחוני ראשון במעלה, וכי המרכיב העיקרי בעצירתה יהיה התיישבות ואחיזה בשטח:“הרחפנים שמבריחים נשק הם פעילות טרור לכל דבר. הנחינו את צה״ל לפעול בנחישות ולשנות את כללי המשחק. חיזוק ההתיישבות בנגב מחזק את הביטחון, הריבונות והאחיזה בשטח, קו הגנה אסטרטגי ראשון במעלה”.