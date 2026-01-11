טעות קטנה בדרך הופכת למפגש גדול: "ביקור התזמורת" מגיע לישראל בגרסה בימתית, עם ששון גבאי ומירי מסיקה, אחרי הצלחה בינלאומית וסיפור אנושי שנשאר

סיפור קטן עם רגע ענק: תזמורת משטרתית ממצרים מגיעה בטעות לעיירה ישראלית שכוחת אל – ושם, בין שקט למדבר, מתרחש קסם אנושי שובה לב. זהו לב-ליבה של ההצגה ביקור התזמורת, שכעת עולה בישראל בגרסתה הבימתית.

לילה אחד ב"בית התקווה"

לילה אחד ביישוב שכוח אל בשם "בית התקווה". לא, אל תחפשו אותו במפה. מדובר בשיבוש של השם פתח תקווה, ומכאן הכול מתחיל. זהו הסיפור שמסתתר מאחורי ההצגה, הסרט והתסריט של ההצגה העכשווית "ביקור התזמורת".

מירי מסיקה, מכוכבות ההצגה, מסכמת זאת בסיום הערב: "פעם לפני שנים, ביקרה בשקט ובצנעה ובלי רעש, תזמורת מצרית קטנה". אירוע שחלף כמעט בלי תשומת לב ציבורית, אך עם השנים הפך לסיפור בימתי שממשיך לעורר עניין.

מהקולנוע לבמה – ומהעולם לישראל

בשישי האחרון התקיימה הפרמיירה של "ביקור התזמורת" – המחזמר שעלה בעבר על בימות ברודוויי והווסט אנד בלונדון וזכה להכרה בינלאומית, כולל זכייה בעשרה פרסי טוני, בהם למחזה, למוזיקה ולבימוי.

גם בגרסה הנוכחית, הסיפור נותר ממוקד: משחק מאופק, שירים שאינם משתלטים על העלילה, ודגש על הדינמיקה בין הדמויות. ששון גבאי חוזר לתפקיד מנהל התזמורת, תפקיד המזוהה עמו, ולצידו מירי מסיקה, בקול שקט ומרוסן, המשתלב באווירה הכללית של ההפקה.

מפגש אנושי בלי הצהרות גדולות

העלילה מתקדמת ללא דרמות מיותרות. תזמורת משטרתית ממצרים, טעות בדרך, לילה אחד בעיירה ישראלית – וזהו. מתוך הפשטות הזו נוצר המפגש: מבטים, שיחות קצרות, שתיקות. הקסם, אם יש כזה, נולד דווקא מהאיפוק.

ההפקה הוצגה בעבר מאות פעמים בברודוויי, וכן בתיאטרון הדונמאר בלונדון, בכיכובם של מירי מסיקה ואלון אבוטבול ז"ל. גם כאן, המחזמר מלווה בכתוביות בעברית על גבי המסכים בהיכל.

מספר הופעות בלבד

המחזמר, בכיכובם של ששון גבאי ומירי מסיקה, הגיע לראשונה לישראל למספר הופעות מצומצם, ומתקיים בתיאטרון היכל שלמה בתל אביב. מדובר בהפקה מקצועית, מדויקת ושקטה, שנשענת על סיפור אנושי קטן – ומאפשרת לו להישאר כזה.