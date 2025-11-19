תזמורת המהפכה, בניהולם האמנותי של זהר שרון ורועי אופנהיים, משיקה את עונת 2025-26 של "סדרת המהפכה" במופע מיוחד המוקדש כולו ליוהאן סבסטיאן באך

תזמורת המהפכה יוצאת לדרך עם עונה חדשה, והפעם היא שמה במרכז את באך – לא כמוזיאון, אלא כשותף חי לשיח מוזיקלי של המאה ה-21. המופע, שיועלה במסגרת "סדרת המהפכה", מציע מבט רענן על יצירותיו של גדול מלחיני הבארוק דרך עיבודים נועזים, יצירות ישראליות חדשות וחיבורים מפתיעים בין מסורת אירופית קלאסית לבין קולות עבריים, ברזילאיים והודיים.

"העולם המוזיקלי של באך הוא אינסופי. אנחנו לא באים לפרק ולהרכיב אותו, אלא להתכתב איתו ולגלות מה קורה כשהמוזיקאים של היום, עם השפה, הכלים והתרבות של המאה ה-21, מצטרפים אליו", מספרים זהר שרון ורועי אופנהיים. "החיבורים שנוצרים – בין קלאסי לברזילאי, בין מוזיקה דתית של באך לשפה העברית ולקולות עבריים חדשים – הם חגיגה אמיתית של חופש יצירתי, וממתק לקהל הסקרן שלנו".

שלושה קונצ'רטי סולו פוגשים את באך

חלקו הראשון של הערב מוקדש לשלושה קונצ'רטי חדשים שנכתבו במיוחד בהשראת יצירות הסולו האייקוניות של באך:

יונתן קרן, כנר בינלאומי ומלחין עטור פרסים, יבצע קונצ'רטו מקורי לכינור, לופר ותזמורת המתכתב עם הפרטיטה מספר 3 במי מז'ור לכינור סולו.

לילי-אן בצלאל תנגן בחליל בנסורי, חליל נאי וחליל צד ביצירה שחיבר עבורה זהר שרון, המפליגה מהפרטיטה בלה מינור לחליל סולו אל מחוזות הודיים ומסתוריים.

סלעית להב, לצד אבנר קלמר, תיקח את הפרק השני האהוב מהקונצ'רטו לצ'מבלו בפה מינור, תבצע אותו באקורדיון ותהפוך אותו לגרוב ברזילאי קצבי בסגנון הפוהו.

הזרקור הקולי: יצירה עברית חדשה בהשראת באך

בלב המופע תעלה יצירה רחבת יריעה בת שלושה פרקים – בריאה, דרמה והשלמה – פרי שיתוף פעולה של המלחין גיא פרטי והמשורר שחר שמאי. היצירה, לטקסטים עבריים מקוריים, מתכתבת עם פאר היצירה הקולית-הדתית הפוליפונית של באך ובוצעה על ידי אנסמבל זמרי מורן בניצוח תם קרני.

את הערב יחתום קונצ'רטו גרוסו חגיגי פרי עטו של יונתן קרן – חגיגה ססגונית שבה סולנים ומקהלה מתחברים יחד לדיאלוג מוזיקלי משותף.

המופע "באך – גרסת המהפכה" מבטיח ערב של גילויים, שבו המורשת האדירה של באך פוגשת את הקול הישראלי העכשווי – בלי להתנצל ובלי להתפשר.