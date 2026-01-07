על רקע התקדים השבוע, בו הורה אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט להצמיד אזיק אלקטרוני למתיישב בצו מנהלי, יונתן פולארד תוקף את ההחלטה בסרטון חריף. "זה מציף אצלי זיכרונות רעים", שיתף פולארד, "למה האנרכיסטים והמחבלים פטורים, ורק 'החלוץ שלנו' נענש?". פרסום ראשון ב"סרוגים"

המרגל הישראלי לשעבר, יונתן פולארד, יוצא בחריפות נגד השימוש באזיקים אלקטרוניים כלפי פעילי התיישבות ונוער הגבעות. כך מתפרסם היום (רביעי) לראשונה ב"סרוגים". הדברים מגיעים על רקע אירוע תקדימי שהתרחש השבוע, כאשר לראשונה חתם אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, על צו מנהלי המחייב מתיישב לענוד אזיק אלקטרוני למעקב אחר תנועותיו.

עבור פולארד, השימוש באמצעי זה הוא אישי וכואב. "הדבר הציף אצלי זיכרונות רעים מאוד", פתח פולארד את דבריו, כשהוא מתייחס לתקופת השחרור על-תנאי שלו בארצות הברית. "נאלצתי לשאת מכשיר כזה במשך חמש שנים כשהייתי תחת שחרור על תנאי בניו יורק. אני מוצא את הטקטיקה הזו מגונה ובלתי מתקבלת על הדעת".

בדבריו, הצביע פולארד על מה שהוא רואה כאכיפה בררנית ומוסר כפול מצד מערכת הביטחון. הוא הציג השוואה בין היחס למתיישבים לבין היחס לקבוצות אחרות: "אני רוצה לשאול שאלה פשוטה: כמה מהאנרכיסטים הישראלים שמשבשים את החיים באופן קבוע ביו"ש ומאיימים על החיילים שלנו עונדים אזיקים אלקטרוניים? התשובה היא אפס".

(צילום: דוברות חוננו)

פולארד המשיך והשווה את המצב למחבלים ששוחררו בעסקאות חטופים: "כמה מהמחבלים הערבים ששוחררו זה עתה בעסקאות החטופים עונדים אזיקים אלקטרוניים? אני אענה גם על זה: אפס. אבל ראוי שנוער הגבעות שלנו, החלוץ שלנו בשטחים, יענוד אזיקים?". פולארד קשר בדבריו בין אוזלת היד של מערכת הביטחון בטיפול בטרור לבין האזרחים שנאלצים לקחת את החוק לידיים. לטענתו, לו המדינה הייתה מספקת ביטחון אמיתי, לא היה צורך בפעולות עצמאיות מצד המתיישבים.

"הנה ההצעה שלי למשטרה, לשב"כ ובעיקר לצבא: למה פשוט לא תחסלו את בעיות הטרור ביו"ש?", תהה פולארד. "אולי אז לא יהיו לנו פעולות של אזרחים שלוקחים את החוק לידיים כדי להגן על חייהם, על הקהילות ועל החוות". הוא האשים את הממשלה, הצבא ומתאם פעולות הממשלה בשטחים בחוסר רצון או חוסר יכולת להכריע את האויב, וטען כי במקום לפתור את הבעיה, הם בוחרים "לשים אזיקים על האנשים שלנו".

בסיום דבריו הציע פולארד פתרון רדיקלי: "במקום לשים אזיקים, תוציאו את כל גורמי הטרור החוצה. תשלחו אותם ל'גן העדן הסלפי' שלהם בסוריה. כך לא נזדקק לאזיקים אלקטרוניים, ולא נצטרך ללכת יותר ללוויות. אמן".

עורכי הדין אסף גונן, משה פולסקי ונתי רום מחוננו מייצגים את המתיישב הקטין שנאזק באזיק אלקטרוני ומתיישב נוסף – שסרב לאיזוק. עורכי הדין מסרו "ההחלטה להטיל איזוק אלקטרוני על מתיישבים הינה החלטה שערורייתית, במסגרתה נלקח אדם ללא כל הליך פלילי ונדרש להתקין על גופו מכשיר מעקב תוך שלילת חירותו, פגיעה חמורה בזכויות אדם, ופגיעה בפרטיותו. מדובר בצעד דרקוני ובלתי דמוקרטי המזכיר התנהלות של משטרים אפלים בהם המשטר עוקב אחר האזרחים.

האלוף בלוט חידש פרקטיקה דורסנית שנוגדת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בישראל. מעקב וניטור צעדיו של אדם ללא קיומו של הליך פלילי היא מדיניות הזויה שמזכירה משטרים אפלים. במקום לעסוק במלחמת חורמה נגד הטרור המשתולל ביהודה ושומרון בוחרות רשויות החוק לרדוף צעירים אוהבי הארץ, בושה וחרפה. תקוותנו שבית המשפט העליון יבטל את הצו הדורסני הזה ומוטב שעה אחת קודם".