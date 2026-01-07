טלי גוטליב הגיבה לאסון בהפגנת החרדים: "איך הסרטון המזעזע לא פותח כל מהדורה? זה פיגוע טרור לכל דבר ועניין של ערבי שרצח בשוויון נפש ילד יהודי"

טלי גוטליב הגיבה לאסון אמש (שלישי) בהפגנת החרדים נגד גיוס חרדים: "איך הסרטון המזעזע לא פותח כל מהדורה? זה פיגוע טרור לכל דבר ועניין של ערבי שרצח בשוויון נפש ילד יהודי".

דבריה המלאים של טלי גוטליב: "‏אז אם המון חרדי מקיף אוטובוס ולא מאפשר לנהג האוטובוס שמסתבר היה ערבי להמשיך בנסיעה, זו סיבה מספיק טובה לדרוס ילד ולרצוח אותו נפש ולגרור את גופת הילד החרדי תוך כדי נסיעה?? ממתי גס ליבו של יהודי בהירצח ילד חרדי? איך הסרטון המזעזע לא פותח כל מהדורה?".

"זה פיגוע טרור לכל דבר ועניין של ערבי שרצח בשוויון נפש ילד יהודי. מספיק להאשים את המשטרה. אני מאשימה את הנהג הערבי שרצח ילד יהודי!".

מוקדם יותר הותר לפרסום כי יוסף אייזנטל בן ה-14 הוא הנער שנדרס למוות אמש בהפגנת החרדים בירושלים. הלווייתו תצא היום בשעה 13:00 מישיבת "אוהל תורה" ברמות ד' שבה למד, לכיוון הר המנוחות בגבעת שאול.