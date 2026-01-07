טלי גוטליב הגיבה לאסון אמש (שלישי) בהפגנת החרדים נגד גיוס חרדים: "איך הסרטון המזעזע לא פותח כל מהדורה? זה פיגוע טרור לכל דבר ועניין של ערבי שרצח בשוויון נפש ילד יהודי".
דבריה המלאים של טלי גוטליב: "אז אם המון חרדי מקיף אוטובוס ולא מאפשר לנהג האוטובוס שמסתבר היה ערבי להמשיך בנסיעה, זו סיבה מספיק טובה לדרוס ילד ולרצוח אותו נפש ולגרור את גופת הילד החרדי תוך כדי נסיעה?? ממתי גס ליבו של יהודי בהירצח ילד חרדי? איך הסרטון המזעזע לא פותח כל מהדורה?".
"זה פיגוע טרור לכל דבר ועניין של ערבי שרצח בשוויון נפש ילד יהודי. מספיק להאשים את המשטרה. אני מאשימה את הנהג הערבי שרצח ילד יהודי!".
מוקדם יותר הותר לפרסום כי יוסף אייזנטל בן ה-14 הוא הנער שנדרס למוות אמש בהפגנת החרדים בירושלים. הלווייתו תצא היום בשעה 13:00 מישיבת "אוהל תורה" ברמות ד' שבה למד, לכיוון הר המנוחות בגבעת שאול.
יהודי
מה חלקם של היועמשי"ת של הרבנים באסון הנורא ?10:02 07.01.2026
הילה
טלי גוטליב היקרה ! מה היינו עושים בלעדייך ? את נכס לעם ישראל ובכנסת ישראל. אתמול ראיתי איך כעסת שקראו "שהיד" בכנסת. אין מילים! יישר כח על פועלך !10:48 07.01.2026
רחל
די עזבו, זה רק החלטות הנהג בלבד!!!! לא היתה שום הצדקה לדריסה שלו!!!! פשוט להלשיך לכלא שיירקב10:31 07.01.2026
היא היתה ונותרה בהמה גסה
איך אפשר לטעון שמדובר בערבי "שרצח בשוויון נפש ילד יהודי" כאשר המציאות היא שהוא התקשר בזמן האירוע למשטרה, דיווח שתוקפים אותו וביקש עזרה? ככה נראה "שיוויון נפש"?10:29 07.01.2026
יהודי
