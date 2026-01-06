אחרי ההישג ההיסטורי: דני אבדיה התפוצץ שוב עם 33 נקודות 8 ריבאונדים, 9 אסיסטים בשלושה רבעים, בדרך לניצחון אדיר על יוטה 117:137

דני אבדיה ממשיך לעשות היסטוריה ב-NBA. אחרי שנבחר אמש (שני) לשחקן השבוע במערב, אבדיה התפוצץ עם 33 נקודות 8 ריבאונדים, 9 אסיסטים בשלושה רבעים, בדרך לניצחון אדיר על יוטה 117:137.

אבדיה שקלע במשחק את הנקודה ה-5,000 בקריירה שלו. הוא הוביל את חבריו לניצחון שלישי ברציפות, שהעלה אותם למקום התשיעי. הם מחזיקים ברצף הניצחונות השני בארכו ב-NBA אחרי בוסטון שעם ארבעה כאלה.

אמש נבחר אבדיה לראשונה בקריירה לשחקן השבוע במערב. במשחק הקודם אבדיה הגיע שוב לטריפל דאבל אדיר עם 29 נקודות, 11 ריבואנדים ועשרה אסיסטים. הוא קלע שתי שלשות במאני טיים, והוביל לניצחון דרמטי 115:110 על סן אנטוניו ספרס.