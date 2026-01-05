ראש הממשלה נתניהו נפגש בירושלים עם חבר הקונגרס ג'וש גוטהיימר, דן בחיזוק היחסים עם ארה״ב, שיתופי פעולה מדיניים

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הערב בלשכתו בירושלים עם חבר הקונגרס האמריקאי, ג’וש גוטהיימר, בדגש על חיזוק שיתופי הפעולה האסטרטגיים בין מדינת ישראל וארצות הברית.

במהלך הפגישה בירושלים, בירך נתניהו את גוטהיימר על תמיכתו העקבית בישראל והודה לו על התמיכה האמריקאית הרחבה במדינת ישראל מאז תחילת המלחמה בדרום הארץ. נתניהו הדגיש את חשיבות העמידה המשותפת מול אתגרים אזוריים, ובראשם הציר האיראני והאיומים הנלווים באזור המזרח התיכון.

עוד באותו נושא טראמפ מאיים על איראן: "אני חושב שהם יחטפו מכה קשה מאד" 07:07 | אוריאל בארי 0 0 😀 👏

גוטהיימר, חבר הקונגרס הדמוקרטי מניו ג’רזי ונושא בעמדות פרו-ישראליות בולטות במפלגתו, שב ומייצג תמיכה רחבה ביחסים העתיקים בין המדינות, במיוחד לאור שיתופי פעולה בנושאי ביטחון, סיוע הומניטרי ואיומים משותפים מול טרור ואיראן.