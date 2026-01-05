בנט הציג בהצהרה לתקשורת את מה שקרא לו: "חוק המשרתים", התוכנית שלו לתגמול המשרתים בצה"ל והבטיח: "נבטל את חוק הגיוס"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בהצהרה לתקשורת אמר היום (שני): "כבר בישיבת הממשלה הראשונה בממשלה שנקים בראשותי נבטל את חוק ההשתמטות, זה חוק אנטי ציוני. ביד אחת הממשלה מעבירה חוק השתמטות וביד השניה מעבירים מיליארדי שקלים למי שמשתמט"

בנט הציג בתוכנית את מה שקרא לו "חוק המשרתים: הפרמידה הישראלית מתהפכת" אותו התחייב להעביר כראש ממשלה. התוכנית שלו לתגמול המשרתים בצה"ל.

עוד באותו נושא גם בלי חוק גיוס: זינוק במספר המתגייסים החרדים 19:53 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

החוק המלא: ככה זה יעבוד: "לוקחים את עשרים וחמישה מיליארד השקלים שהולכים למשתמטים ולכספים קואליציוניים, ומעבירים את הכל ישירות למשרתים. זה לא צ'ופרים, זה הטבות שמשנות חיים. לפי חוק המשרתים, מי שמשרת במילואים ונלחם על הבית – מקבל מליון שקל לרכישת בית, מעונות חינם 0-3, וארנונה, חשמל, מים ב50% הנחה. כל מי ששירת שירות סדיר מלא, יקבל דחיפה אדירה בתחילת החיים. מי שבוחר לא לשרת – פשוט לא מקבל".

"ככה הופכים את הפרמידה בישראל! הכסף הזה קיים. חוק המשרתים נבנה עם אנשים שהיו באגף התקציבים ובמשרד השיכון ויודעים בדיוק איפה המיליארדים האלה עכשיו. המהלך של בנט ישחרר למשק מעל מאה מיליארד שקלים שכרגע נשרפים בגלל מנגנון ההשתמטות. אנחנו נראה כאן מדינה חדשה – חוזרים לציונות".

"נראה כאן כלכלה חדשה שבה יש לכולם יותר. שיהיה ברור לכולם: כולנו משרתים בצה"ל מתוך שליחות ואהבה למדינה שלנו ואנחנו נמשיך לשרת בכל מצב, אבל התיקון הזה – העברת חוק המשרתים, הוא חיוני גם כלכלית, גם מוסרית, והוא גם יאחד את העם".