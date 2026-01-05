סרט חדש של זהר שחר וג'מאל ח'לאילה מציג מסע משותף של זוג יהודי וזוג ערבי בעקבות יונה נדירה – דרמה קומית על זהות, חברות ותקווה במציאות הישראלית

בלה היא יונה נדירה ויפהפייה שמסחררת את עולם מטפחי היונים בארץ ובדובאי. כשבלה נעלמת בחתונה פלסטינית בגדה, יוצאים יקי, בילאל, לימור ונרגיס למסע מלא תהפוכות במטרה להביאה לתחרות מלכת היופי של איגוד המטפחים, שם מחכה להם קונה עשיר ומסתורי.

זהר שחר וג'מאל ח'לאילה מספרים לסרוגים בערב ההשקה ש"בלה" – בעברית, או بيلا Bella בערבית ובאנגלית, הוא סרט דרמה קומי שיצרו יחד: אישה יהודייה וגבר פלסטיני, שניהם אזרחי המדינה. השניים חיים על הקו הדק המחבר והמפריד בין החברות שלהם, ועושים כמיטב יכולתם לייצר גשרים וחיבורים. משנת 2015 הם מנסים לפצח יחד את הפצעים, הנחות היסוד, הכעס, הפחדים והצחוק שבמפגש הזה.

סרט מסע עם יונה אחת ותקווה גדולה

אז על מה הרעיון? "בלה הוא סרט מסע – על זוג יהודי, זוג ערבי והיונה שהם לוקחים לתחרות מלכת היופי של איגוד מגדלי היונים. יש בהם אמונה שהיונה הזו יכולה לשמש תרופה או פלסטר לכל הכאבים והבעיות שלהם. אנחנו רואים באירוניה דרך להאיר ולהעיר על המציאות המשותפת שלנו, לדבר על הומניזם בזמנים של כאב בלתי נסבל ומחיקת האנושיות הבסיסית מהשיח."

לדבריהם, הבדלי הזהויות, השפות השונות, המסורות והנחות היסוד של המציאות שבה הם חיים הם היסודות של הסרט, והכלים המרכזיים לקומדיה – אך גם לשיחה על הכיבוש והמלחמה הבלתי נגמרת שפוגעת בכולם. הם מאמינים שנחוצים כאן סיפורים של תקווה, שמובלים על ידי גיבורים טובי לב משתי התרבויות, מבלי למחוק או לבטל אף אחת מהן.

בלי קורבן ותליין

"הסרט שלנו לא נכנע לתכתיבי 'הקורבן והתליין' המאפיינים יצירות שעוסקות במצב פה. זה סרט שדרך רגש, אירוניה וקומדיה מציג אנושיות, תרבות, משפחתיות, זהות יהודית וזהות פלסטינית וחברות עמוקה ומצחיקה שמתפתחת בין הזוגות, למרות הקיום שדוחק להפרדות."

החלום, לדבריהם, הוא סרט שפונה אל הציבור הרחב – יהודים וערבים שרוצים לצאת ולצחוק קצת. דרך הסרט הם מקווים לזרוע תקווה לקיום משותף אפשרי, ולהזכיר שיש כאן אנשים טובים שרוצים לחיות, ושיהיה כאן טוב ביחד.

ומכאן הם ממשיכים הלאה: שועטים בטרנטה רותחת בלי מזגן, באמצע אוגוסט, מנסים להישאר מחוץ לפוליטיקה –-אבל למציאות הישראלית יש תוכניות משלה. מחסומים, בלגן בחתונה, גניבת הרכב של החתן והכלה וסכנה ממשית לחייה של בלה הם רק חלק קטן מהכאוס.

עכשיו כל מה שנותר להם הוא לנסות להגיע בזמן לתחרות ולזכות בכרטיס היציאה שלהם לחיים נטולי דאגות. האם יצליחו? לא נספר. נגלה רק שזה מעניין, שונה ממה שהכרתם, ונותן אווירה אחרת בימים אלו.

75 דקות נקיות ומהנות.