ישראל העבירה לסוריה אזהרה חריפה שלפיה גורמים קיצוניים, בהם איראן, פועלים לחיסול הנשיא אחמד א־שרעא.

מערכת הביטחון שיגרה במהלך היממות האחרונות לסוריה, שורה של אזהרות חמורות בנוגע לגורלו של השליט הטרי, אחמד א-שרעא, המוכר גם בתור אל ג'ולאני.

על פי מודיעין שאספה ישראל לאחרונה, גורמים קיצוניים, ביניהם גם המשטר האיראני, צפויים לפעול בקרוב לחיסולו של ג'ולאני.

לפי גורמים ביטחוניים, האזהרה הועברה על רקע פתיחתם של מגעים ראשוניים בין ישראל לסוריה, ובעיתוי של מתיחות אזורית גוברת. ההתרעה נשענת על מודיעין ביטחוני המצביע על איומים ממשיים הנשקפים לחייו של הנשיא הסורי אחמד א־שרעא.

על פי אותם גורמי ביטחון, המוטיבציה של איראן להוציא לפועל מהלך כזה גוברת, ככל שההפגנות במדינה ממשיכות לבעור, כאשר מותו של אל ג'ולאני יכול למשוך תשומת לב ולהבות מהמשטר.

גורמים בירושלים מוסיפים כי מעורבות איראנית, לצד שחקנים עוינים נוספים, מעלה את רמת הסיכון הנשקפת להנהגה בדמשק.