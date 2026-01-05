בצה"ל החלו לנקוט בצעדים יוצאי דופן כדי להתמודד עם המחסור המשמעותי בכוח אדם שהצטבר לאורך חודשי הלחימה הארוכים. על פי דיווח של לילך שובל ב"ישראל היום", הצבא החל לפנות באופן יזום ליהודי התפוצות בקריאה להגיע לישראל ולהתגייס לשירות צבאי.
המהלך החדש מתמקד ביהודים מרחבי העולם שעברו את גיל הגיוס הרגיל, ונמצאים בטווח הגילאים שבין 21 ל-26. הגיוס מתוכנן להתבצע במסגרת "שלב ב'", מסלול המאפשר שירות מקוצר ומותאם לאוכלוסיות שאינן מחויבות בגיוס רגיל על פי חוק.
במערכת הביטחון מקווים כי הקריאה ליהודי התפוצות תביא להרחבת מספר המשרתים ולסיוע במילוי השורות ביחידות השונות. מדובר ביוזמה שמטרתה לנצל את תחושת הסולידריות בקרב קהילות יהודיות בעולם ולהפוך אותה לכוח אדם ממשי שיוכל להשתלב במאמץ המלחמתי והביטחוני של מדינת ישראל.
