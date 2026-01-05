יום הגיוס המרכזי של מחזור דצמבר-ינואר למסלולים הייעודיים לבני הציבור החרדי בצה"ל התקיים היום ואתמול. זהו יום הגיוס הייעודי הגדול ביותר עד כה, במסגרתו הצטרפו לשירות 537 חיילים

שיא במספר גיוס החרדים ליום אחד: היום (שני) היה יום הגיוס הייעודי הגדול ביותר עד כה, במסגרתו הצטרפו לשירות 537 חיילים, מתוכם 230 כלוחמים ו-307 כתומכי לחימה במגוון רחב של תפקידים, כאשר הגיוס יושלם בימים הקרובים.

ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר כליפא, ביקר אתמול (ראשון) בלשכת הגיוס 'תל השומר' ושוחח עם המתגייסים החדשים על משמעות השירות הקרבי והתרומה לביטחון המדינה בשעה זו.

מדבריו של ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר כליפא: "לפני שלושים שנים ישבתי כאן בעצמי, בדיוק בכיסא שאתם יושבים בו, עם אותו החשש המלווה אתכם בפתח הפרק החדש בחייכם. אתם הולכים לעשות דברים נעלים למען ביטחון עם ישראל והמדינה. יש לנו הזדמנות לשנות ולתקן, אך דבר אחד עליו נעמוד ולא נתפשר – לאפשר לכם למלא את חובתכם להגן על המדינה תוך שמירה על עולמכם התורני ורוח ההלכה. הצורך המבצעי מחייב אותנו למלא את השורות, אתם פורצי דרך ואחריכם יבואו עוד רבים".

הנתונים מצביעים על המאמץ המתמשך של צה״ל להרחבת היקפי הגיוס מקרב הציבור החרדי, בין היתר באמצעות הרחבת מסלולים קיימים, הקמת מסגרות ייעודיות חדשות, קיום כנסי חשיפה והסברה, וביצוע התאמות בהכשרות ובמהלך השירות. החיילים החדשים שובצו במגוון יחידות המאפשרות שירות משמעותי לצד שמירה מלאה על אורח חייהם.