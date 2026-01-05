לראשונה בישראל: תערוכת "יוצאים לאור: אופנה!" מציגה בבית קלנג באשדוד את עבודות הגמר של בוגרות ובוגרי האקדמיות לעיצוב אופנה – הצצה לדור העתיד של המעצבים, חודשים ספורים אחרי סיום הלימודים

לראשונה בישראל ניתנת הזדמנות נדירה לפגוש בחלל משותף את דור העתיד של מעצבי האופנה בישראל, מבין האקדמיות המובילות לאופנה. התערוכה "יוצאים לאור: אופנה!" מקבצת כישרונות מבטיחים מקרב בוגרות ובוגרי האקדמיות במחלקות לעיצוב אופנה בישראל, מיד לאחר שסיימו את לימודיהם.

חוויה שלמה בשלושה מדיומים

עבודות הגמר מוצגות בשלושה מדיומים היוצרים יחד חוויה שלמה: דגמים שיוצגו על גבי בובות ראווה, סקיצות שיוצגו על קירות החלל, תיעוד וידאו של תצוגות הסיום של בתי הספר, וכן תצוגה מיוחדת של אביזרים שעוצבו על ידי הבוגרים.

בית קלנג כמרכז השראה ותרבות

התערוכה מוצגת בבית קלנג – בית האמנים של אשדוד, ומעצימה את מקומו כבית של השראה, חדשנות ותרבות. בית קלנג הוא מוקד אמנות ותרבות שוקק, המציג תערוכות מתחלפות, מופעי מוזיקה, ומפעיל סלון תרבותי מגוון. המקום משמש בית לצמיחה אמנותית, מאפשר במה ליוצרות וליוצרים בראשית דרכם לצד אמנים מובילים, ומייצר חיבורים בין קהילות שונות.

שיתוף פעולה עם מגזין פורטפוליו

שיתוף הפעולה בין בית קלנג למגזין פורטפוליו נולד מתוך חזון משותף להאיר את השלב שבו מעצבים צעירים יוצאים מהאקדמיה אל העולם המקצועי.

המגזין, שציין השנה עשרים שנה להיווסדו, הוא בית לקהילת היוצרות והיוצרים בישראל ומקור עדכני להשראה ולתוכן איכותי בתחומי תרבות ואמנות. עבור אנשי המקצוע הוא כלי עבודה מרכזי, ועבור הקהל הרחב – מקור מידע אמין ונגיש.

לדברי עמית סנדיק, עורכת האופנה של מגזין פורטפוליו והמנהלת האמנותית של "יוצאים לאור: אופנה!", התערוכה היא הזדמנות נדירה לפגוש בקולקציות הראשונות של כישרונות מבטיחים בזמן אמת, חודשים ספורים לאחר שסיימו את לימודיהם. לדבריה, עיצוב אופנה הוא ענף יצירתי הלוכד ומאפיין את רוח התקופה, והבוגרות והבוגרים מצליחים לא רק להציג את עצמם בעבודותיהם, אלא גם להדהד את עולמנו.

התערוכה תוצג בבית קלנג החל מה-8 בינואר 2026 ועד ה-10 באפריל 2026. הכניסה חופשית.