ראש הממשלה נתניהו נפגש עם משפחת היימנוט קסאו, הנעדרת מאז פברואר 2024, התחייב לעסוק בנושא אישית ולהפעיל את כלל הגורמים עד להשבתה הביתה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו נפגש בלשכתו עם משפחת הילדה היימנוט קסאו, שנעלמו עקבותיה באזור הצפון כבר לפני מעל לשנה. נתניהו התחייב לעסוק בנושא באופן אישי, והבטיח להחזיר את היימנוט הביתה.

ראש הממשלה נפגש הערב בלשכתו בכנסת עם בני משפחתה של הילדה היימנוט קסאו, שנעדרת מאז פברואר 2024. במהלך הפגישה התחייב נתניהו לעסוק בנושא באופן אישי, והבטיח למשפחה כי המדינה לא תרפה מהמאמצים להשיב את הילדה הביתה.

לדברי גורמים שנכחו בפגישה, ראש הממשלה הביע הזדהות עמוקה עם כאב המשפחה, הדגיש כי המקרה נמצא בראש סדר העדיפויות, והבהיר כי יפעיל את כלל הגורמים הרלוונטיים במערכת הביטחון ובמשטרה ויעסוק בנושא באופן אישי וישיר.

היימנוט קסאו נעלמה לפני למעלה משנה באזור הצפון, ומאז מתנהלת חקירה מתמשכת בניסיון להתחקות אחר עקבותיה. חרף פעולות חיפוש נרחבות, גביית עדויות ומאמצים מודיעיניים, טרם נמצא קצה חוט שיביא לפתרון הפרשה.

בפגישה השתתפה גם חברת הכנסת צגה מלקו, שמלווה את המשפחה מאז היעלמות הילדה ופועלת לקידום המקרה בזירה הפרלמנטרית והציבורית. מלקו הדגישה כי מדובר במאבק ממושך וכואב, וקראה להמשך הפעלת לחץ ציבורי עד למציאת היימנוט.

במהלך החודשים האחרונים, דווחו על פריצות דרך אפשריות ואפילו קצוות חוט או ראיות בקשר לגורלה של היימנוט, אך כל אל התבדו.