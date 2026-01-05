אחרי שנה ארוכה של סכסוך פומבי וחריף במיוחד, אילון מאסק והנשיא טראמפ צולמו הכי קרוב שיכול להיות במסיבת השנה החדשה

אחרי חודשים ארוכים של סכסוך מתמשך ומתוקשר, שהגיע לשיאו בהתנגחות פומבית, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והאיש העשיר בעולם, אילון מאסק, צולמו חולקים ארוחת ערב חגיגית לרגל ראש השנה החדשה.

התמונה פורסמה על ידי מאסק בעצמו, בעמודו האישי ברשת החברתית בבעלותו X (לשעבר טוויטר). התמונה מסמלת שיא של תהליך ארוך בן חודשים בודדים, במהלכם נרגעו הלהבות בין מאסק וטראמפ.

הסכסוך בין מאסק לנשיא טראמפ החל מוקדם בשנת 2025, אז היה עוד מאסק חלק אינטגרלי בממשל כראש רשות היעילות הממשלתית, אך, לפחות על פי פרסומים רבים, מאסק התחכך רבות עם שורת בעלי תפקידים בכירים, ביניהם גם סגן הנשיא ואנס, מזכיר המדינה רוביו בנוסף למזכיר האוצר.

הריב הגיע לשיאו כאשר מאסק עזב במפתיע את הממשל, ואת רשות היעילות אותה הקים. טראמפ ומאסק ניהלו סכסוך פומבי וחריף ביותר, כאשר מאסק אף רמז כי טראמפ מופיע בתיקי אפשטיין בתור מי שצרך מין עם קטינות, ומאסק אף תמך פומבית בהקמת מפלגה שלישית שתפיל את הרפובליקנים.

מצידו, הנשיא טראמפ לא נשאר חייב, כאשר אף רמז בנוגע לאפשרות של גירושו של מאסק מארצות הברית.

אך כעת נראה כי ההדורים בין השניים יושרו, לאורך השבועות האחרונים מאסק הביע עוד ועוד תמיכה במדיניות טראמפ, ולאחרונה נראה כי חזר בו מהקמת מפלגה חדשה, כאשר הביע התחייבות לתמוך ברפובליקנים בתרומות וסיוע לקראת בחירות האמצע של 2026.