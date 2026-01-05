מזג אוויר בימים הקרובים יהיה אביבי. תחול עלייה בטמפ' והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שישי – מהפך קיצוני.

יום שלישי: בהיר עד מעונן חלקית. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף ובשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הלילה ישרור ערפל במישור החוף הדרומי ובדרום השפלה ויתכנו הגבלות ראות גם במישור החוף המרכזי.

יום רביעי: מעונן חלקית עד בהיר. בצפון הארץ ובהרי המרכז תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

(צילום: ג'מיל אטרש, רשות הטבע והגנים)

יום חמישי: מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
יום שישי: במהלך הבוקר יחל לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים בודדות בצופן הארץ ובמרכזה שיתפשט בהדרגה לצפון הנגב. ינשבו רוחות מערביות חזקות. משעות הצהרים במדבר יהודה וים המלח קיים חשש לשיטפונות . הטמפרטורות ירדו במידה ניכרת.