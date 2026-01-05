מזג אוויר בימים הקרובים יהיה אביבי. תחול עלייה בטמפ' והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שישי – מהפך קיצוני.
יום שלישי: בהיר עד מעונן חלקית. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף ובשפלה תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הלילה ישרור ערפל במישור החוף הדרומי ובדרום השפלה ויתכנו הגבלות ראות גם במישור החוף המרכזי.
