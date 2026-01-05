יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני גיניתי בשנה האחרונה פחי אשפה ואמירות של אנשים שלא פגשתי בחיי, איך אתה שותק?"

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד תקף היום (שני) את ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון 40 החתימות: "אנחנו יודעים לעשות רפורמה משפטית. צריך לעשות רפורמה משפטית, תמיד חשבתי ככה".

דבריו המלאים: "ראש הממשלה, אני רוצה להגיד לך מה קרה בחיים של אזרחי ישראל בזמן שלא היית. אני יודע שזו היתה נסיעה קצרה, אבל אני השתכנעתי עם הזמן שאף אחד בסביבתך לא מספר לך את האמת על מה קורה במדינה".

"בזמן שלא היית פה – שר האוצר שלך אמר שצריך לדרוס את נשיא בית המשפט העליון. לדרוס. איך לא שמענו ממך אף מילת גינוי? אני גיניתי בשנה האחרונה פחי אשפה ואמירות של אנשים שלא פגשתי בחיי, עמדתי פה פעם אחר פעם ואמרתי שאני מתנגד נחרצות לכל הסתה כלפי ראש הממשלה ומשפחתו, איך אתה שותק?".

"משפחות שכולות יושבות ומתרסקות כשהן רואות איך מנסים לתת לחרדים פטור משכול בועדת חוץ וביטחון. מיה אוחנה מורנו, אלמנתו של עמנואל מורנו, גיבור ישראל, באה לוועדה וסיפרה על הילדים היתומים שלה, שהתעקשו להיות לוחמים קרביים. התשובה שהיא קיבלה היא שגולדקנופף בא במיוחד לישיבה להגיד שלהגיד לחרדים להתגייס זה כמו לשים עליהם טלאי צהוב".

לפיד לנתניהו: "אני שואל אותך, איך שינית את חייהם של אזרחי ישראל?"

"בזמן שלא היית פה היו עוד ועוד גילויים בקטאר-קייט. אין אזרח ישראלי אחד שמבין איך זה שאתה לא אומר: "כל מי שקיבל כסף מקטאר, בגד בישראל ובגד בי, והוא לא ייכנס יותר ללשכתי לעולם. ברגע שהתברר לי שאוריך קיבל כסף מקטאר, הוא אצלי גמר.״ למה אתה לא אומר את זה – זה המינימום!".

"שמענו כבר שבעים פעם את הסיפור שלך איך שינית את המזרח התיכון. אני שואל אותך, איך שינית את חייהם של אזרחי ישראל?

אנחנו יודעים את התשובה, וגם אתה יודע אותה. אנחנו ניהלנו את המדינה הזו הרבה יותר טוב מכם. יותר בשקט, הרבה פחות מתים ונפגעים, הרבה יותר ביעילות".

לפיד: "אתה מגן על עולם התורה? רועי קליין זה לא עולם התורה?"

"אתה עומד פה אחרי 1,200 נספים ואומר שאתה רוצה לקדם השתמטות כדי להגן על עולם התורה? רועי קליין זה לא עולם התורה? בניה שראל זה לא עולם התורה? איך אתה מעז? אי אפשר להיות גם לוחם וגם לשמור על עולם התורה? כבר שעה את מצטט נאומים שלי. למה אתה לא מצטט את הנאום החשוב ביותר? ב-20.09.23 אמרתי לך הולך לקרות אסון נורא – ואתה התעלמת!".

"אנחנו יודעים לעשות רפורמה משפטית. צריך לעשות רפורמה משפטית, תמיד חשבתי ככה, רק צריך לעשות אותה במתינות, בזהירות, בשביל לתקן ולא בשביל להרוס. הרפורמה אצלנו תיגמר בחוקה, לא במלחמת אזרחים. אנחנו יודעים לנהל בטחון. הביטחון מנוהל כשהוא מובן מאליו. כשהאזרחים לא חושבים עליו. הם יודעים שהממשלה תגיב לכל איום במהירות ובכוח ובלי היסוס. להבדיל מכם, אנחנו יודעים לנהל מדינה, ואנחנו לא חושבים רק על עצמנו, אלא על כלל אזרחי ישראל".