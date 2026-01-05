נתניהו תקף את האופוזיציה בדיון 40 חתימות, התגאה בקשר עם טראמפ, הציג קו תקיף מול איראן, הגן על חוק הגיוס והכלכלה, ודחה ועדת חקירה ללא "אמון ציבורי רחב"

ראש הממשלה נתניהו הגיע לדיום 40 החתימות שיזמה האופוזיציה, ונשא דברים תקיפים בדבר פעולות הממשלה בזמן המלחמה, הביקור המוצלח בארצות הברית, וחקירת אירועי השבעה באוקטובר. נתניהו תקף את הקואליציה וראשיה בחריפות, והאשים אותם בקיצוניות היסטורית.

ראש הממשלה נתניהו יצא לקרב מעל בימת מליאת הכנסת, ותקף את האופוזיציה על שורה של נושאים. נתניהו זקף לעצמו וציין הישגים רבים, בדגש על התחום המדיני, ביחסיו עם הנשיא טראמפ בארצות הברית, בתחום הביטחוני, בהישגי המלחמה באיראן, בגיוס חרדים ובעוד שורה של נושאים נוספים, ושנויים במחלוקת.

היחסים עם ארצות הברית וטראמפ

נתניהו פתח בהתייחסות לביקורו האחרון בוושינגטון ואמר כי השותפות בין ישראל לארצות הברית רק מתחזקת. לדבריו, “בשבוע שעבר קיימתי ביקור מדיני חשוב בארה״ב. מביקור לביקור אנחנו מהדקים את השותפות בין שתי המדינות שלנו. הברית האמיצה היא מתכון להמשך שרשרת ההישגים שלנו גם בשנת 2026”.

בהמשך התייחס לקשר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ואמר כי הטענות של האופוזיציה על נתק ביחסים מנותקות מהמציאות.

נתניהו פנה לאופוזיציה ותקף את הטענות בלעג: "יאיר גולן אמר טראמפ לא סופר את נתניהו, אז הנשיא טראמפ כנראה לא סופר את יאיר גולן כי שמעתם מה הוא אמר עליי, והדברים הללו ממוחזרים כל הזמן ע״י ערוצי התעמולה והתבהלה".

בנוסף, תקף גם את ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, " אתה אמרת לפני 8 חודשים שאיבדתי את טראמפ"

איראן והאיום הביטחוני

בנוגע לאיראן אמר נתניהו כי ישראל וארצות הברית מתואמות לחלוטין.

“הנשיא טראמפ ואני הבענו עמדה נחרצת. לא ניתן לאיראן לשקם את תעשיית הטילים הבליסטיים שלה ולא נאפשר לחדש את תכנית הגרעין שפגענו בה קשות”, אמר.

לדבריו, העמדה המשותפת כוללת אפס יכולת העשרה, הוצאת כל האורניום המועשר מאיראן ופיקוח רציף על מתקני הגרעין.

נתניהו הוסיף בקשר להפגנות המתפשטות באיראן, כי ישראל מזדהה עם מאבק העם האיראני לחירות וצדק, וציין כי ייתכן שהאזור עומד בפני רגע מכריע.

אך באותה נשימה גם סייג, והזהיר את המשטר האיראני מניסיון לפעול כנגד ישראל להסחת דעת העם האיראני, “אם נותקף, ההשלכות על איראן תהיינה חמורות מאוד”, הבהיר נתניהו בחומרה.

מתקפה חריפה על האופוזיציה

נתניהו הפנה חלק נרחב מנאומו לביקורת חריפה על האופוזיציה, ואמר כי היא מתנגדת באופן אוטומטי לכל החלטה של הממשלה.

“אתם אופוזיציה קיצונית. אם היינו מקשיבים לכם, היו עדיין חטופים בעזה, סינוואר היה חי, נסראללה היה חי ואיראן הייתה שועטת לגרעין”, טען ראש הממשלה.

לדבריו, ההחלטות שקיבלה הממשלה היו אמיצות ושברו את “ציר הרשע”, למרות לחצים חיצוניים והתנגדות מבית, מהאופוזיציה עצמה.

הכלכלה והמלחמה

בהתייחסות למצב הכלכלי אמר נתניהו כי תחזיות האופוזיציה קרסו.

“אמרתם שהכלכלה תתמוטט. המלחמה אכן אתגרה אותנו, אבל כשניצחנו הכלכלה צומחת בענק”, אמר, והזכיר כי מגזין האקונומיסט דירג את כלכלת ישראל בין שלוש הכלכלות המובילות בעולם.

לדבריו, השקל התחזק, הבורסה עלתה בעשרות אחוזים, האבטלה בשפל, ההשקעות בהייטק חזרו ומחירי הדיור ירדו לראשונה מזה שנים.

חוק הגיוס והחרדים

בנושא חוק הגיוס הציג נתניהו את עמדת הממשלה כמתונה ואחראית.

“אנחנו מקדמים מתווה היסטורי שיביא לגיוס 23 אלף חרדים בשלוש וחצי השנים הקרובות. זו מהפכה אמיתית”, אמר.

לדבריו, החוק כולל סנקציות אישיות ומוסדיות, אך הוא מאמין שלא יהיה צורך להפעילן. הוא האשים את האופוזיציה בכך שאינה מעוניינת בגיוס חרדים, אלא רק בהפלת הממשלה.

ועדת החקירה לשבעה באוקטובר

על הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית אמר נתניהו כי ועדה שלא תזכה לאמון ציבורי רחב לא תוכל לחשוף את האמת.

“לא יהיה שום אמון בוועדת חקירה שיותר ממחצית העם לא מיוצג בה ולא מאמין בה”, הבהיר.

לדבריו, הממשלה מציעה ועדת חקירה לאומית ושוויונית שתייצג גם קואליציה וגם אופוזיציה, ורק כך ניתן יהיה להגיע לחקר האמת.