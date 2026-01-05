יו"ר סיעת יהדות התורה אורי מקלב הודיע ליו"ר הקואליציה אופיר כץ כי סיעת יהדות התורה תתמוך בכל חוקי הקואליציה הנוגעים למערכת המשפט

יו"ר סיעת יהדות התורה אורי מקלב הודיע היום (שני) ליו"ר הקואליציה אופיר כץ כי סיעת יהדות התורה תתמוך בכל חוקי הקואליציה הנוגעים למערכת המשפט. כך על פי הפרסום של עמית סגל.

בשבוע שעבר פורסם כי בגלל הסכסוך הפנים החרדי עבודת הקואליציה נתקע והצבעות רבות הורדו מסדר היום. הסכסוך התרחש בגלל מריבות פנים חרדית על מינוי לתפקיד במועצה הדתית בירושלים.

אמש אמר יו"ר המפלגה, יצחק גולדקנופף כי הסנקציות על מי שלא מתגייס לצבא הן כמו "הטלאי הצהוב" שהיה ליהודים בשואה, בימין התנערו ממנו ותוקפים את דבריו בחריפות.

השר בצלאל סמוטריץ' אמר: "מזל שגולדקנופף המנותק הוא כבר לא חלק מקואליציית המחנה הלאומי שלנו וכפי המסתמן הוא גם לא עתיד לחזור. אין מקום בקואליציה שלנו לאנשים מנותקים ואטומים שלא מפסיקים לפגוע בעם ישראל, בלוחמי צה"ל ולומדי התורה. לוחמינו הגיבורים הם הם הנלחמים בנאצים שבכל דור ודור ומונעים מהם לממש את התכנית הסופית שהגה מי שהגה את הטלאי הצהוב. הציונות הדתית מוכיחה שאפשר לשלב ספרא וסיפא ואנחנו נחושים להוכיח שגם הציבור החרדי מסוגל לכך".