צה"ל הוציא הוראת פינוי לכפרים ענאן ואל-מנארה בדרום לבנון לקראת תקיפה של תשתיות ארגון הטרור חמאס במקום: "אזהרה דחופה"

דובר צה"ל בערבית אל"מ אביחי אדרעי הוציא היום (שני) הוראת לכפרים ענאן ואל-מנארה בדרום לבנון לקראת תקיפה של תשתיות חמאס במקום. הודעה נוספת ניתנה לכפר חתא, עין א-תנא.



ההודעה המלאה: "אזהרה דחופה לתושבי לבנון, ובפרט בשני הכפרים הבאים: ענאן (אנאן) ואל-מנארה (אל-חמארה). צה"ל יתקוף תשתיות צבאיות השייכות לארגון הטרור חמאס באזורים אלה בעתיד הקרוב. אנו קוראים לתושבי הבניינים המסומנים באדום במפות המצורפות ובבניינים להתפנות".

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان لبنان وتحديدًا في القريتيْن التاليتيْن:

⭕️أنان (عنان)

⭕️المنارة (الحمارة) 🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس الارهابية في تلك المنطقتيْن 🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في الخريطتيْن المرفقتيْن والمباني… pic.twitter.com/si7qZNP3hF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 5, 2026

בשבוע שעבר פורסם כי גורמי ממשל בכירים בלבנון הביעו לאחרונה חששות משמעותיים לאחר פגישת ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ. גורמים דיפלומטיים בכירים בטוחים שטראמפ אישר לנתניהו "קארט בלאנש" בכל הנוגע לפירוק חיזבאללה. החשש במסדרונות ממשלת לבנון מגיע לאחר שבמהלך מסיבת עיתונאים שקיימו השניים, טראמפ לעג לממשלת לבנון, ורמז כי אין ביכולתה להתמודד מול חיזבאללה בעצמה.

הנשיא גם הסביר כי לא יתנגד לפעולה ישראלית נגד חיזבאללה "אם זה מה שנחוץ" לדבריו, כאשר דיווחים רבים טוענים כי טראמפ הבטיח לנתניהו את תמיכתו במהלך, בעקבות פקיעת הדד-ליין שהציב ללבנון לפירוק ארגון הטרור מנשקו.