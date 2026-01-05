במערכת הביטחון מזהים בתקופה האחרונה תהליך של "התלמדות" מצד המורדים החות'ים בתימן, המבקשים להרחיב את טווח האיומים על מדינת ישראל. על פי דיווח באתר "מעריב", למרות שורה של בעיות פנים בתימן ומתיחות צבאית מול ערב הסעודית, החות'ים ממשיכים לפעול לאתגור ישראל במספר מתווים – החל מירי טילים בליסטיים ועד לניסיונות לשיגור כוחות קרקעיים לעבר גבולות המדינה.

על רקע איומים אלו, קיים צה"ל בסוף השבוע האחרון תרגיל נרחב בגזרת אוגמ"ר 80. התרגיל התמקד בתרחישי ייחוס המדמים פשיטות של כוחות אויב, ובמרכזם ניסיונות של כוחות חות'ים לכבוש מוצבים ועמדות צבאיות באזור הדרום.

במסגרת התרגול, הכוחות התמודדו עם תרחיש קיצון של חדירת כוחות חות'ים לעיר התיירות אילת. התרחיש כלל ניסיונות של האוייב לבצע הרג המוני ואף לקחת בני ערובה בתוך העיר. התרגיל נועד לשפר את המוכנות המבצעית של כוחות הצבא והביטחון בגזרה מול האיומים המתפתחים מצד תימן, המנסה לייצר חזית קרקעית נוספת מול ישראל.