נועם סולברג המשנה לנשיא בית המשפט העליון דורש מהממשלה לגבש תוך שבוע מדיניות גיוס חרדים אפקטיבית לאחר שעבר היעד הקודם

נועם סולברג המשנה לנשיא בית המשפט העליון דורש היום מהממשלה לגבש תוך שבוע מדיניות גיוס חרדים אפקטיבית לאחר שאמש עבר היעד הקודם.

ההודעה הגיעה לאחר שהתנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט. לטענת התנועה הבקשה הוגשה בעקבות התעלמות הממשלה מפסק הדין המחייב אותה לגבש תוך 45 ימים מדיניות אפקטיבית לאכיפת חובת הגיוס השוויונית על תלמידי ישיבות.

ביום 19.11.2025 ניתן פסק דין פה אחד של בית המשפט העליון, בהרכב של חמישה שופטים, אשר קבע כי על הממשלה לגבש עד ליום 4.1.2026 מדיניות אפקטיבית לאכיפת חובת הגיוס השוויונית במישור הכלכלי-אזרחי. המשנה לנשיא סולברג כתב במפורש בפסק הדין: "אין הצדקה להמשיך ולהתמהמה; עת לעשות".

בית המשפט הבהיר כי אין בכוונת הממשלה לחוקק חוק פטור עתידי כדי לפטור אותה מחובתה לקיים את הדין הקיים. למרות ההוראה הממשלה לא התחילה בגיבוש מדיניות האכיפה. היא לא הקימה ועדת שרים לנושא, ולא קיימה אף דיון אחד במליאתה על יישום פסק הדין.

סולברג לממשלה: "ענו תוך שבוע"

על רקע זה הגישה התנועה לאיכות השלטון ביום 4.1.2026, במועד שבו היה על הממשלה לגבש את המדיניות האפקטיבית, בקשה דחופה לבזיון בית המשפט, בדרישה לכפות על הממשלה ועל ראש הממשלה לקיים את פסק הדין באופן מיידי. במסגרת הבקשה, עמדה התנועה על חומרת אי הציות לפסק הדין, ועל הסכנה שבהתעלמות חוזרת ונשנת של שרי הממשלה מפסקי דין של בית המשפט לשלטון החוק ולמשטר הדמוקרטי. החלטת המשנה לנשיא סולברג מהיום מחייבת את המדינה להגיב לבקשה תוך שבוע בלבד – מועד קצר במיוחד.

עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון: "לבית המשפט נגמרה הסבלנות, והוא הבין שהגיע הזמן לשים סוף למריחות ולגרירת הרגליים, וכי הממשלה חייבת ליישם את פסיקת בית המשפט ולגייס את כל חייבי הגיוס. חוסר המעש של הממשלה מאז הפסיקה הוא חרפה, ואנו מקווים שבית המשפט יכריע כי הם ביזו את החלטתו.

"המדובר באי-ציות בוטה למצוות בית המשפט, שמהווה את השיא של גרירת רגליים ממשלתית בת כמעט שלושה עשורים בנושא גיוס שוויוני. שלטון החוק אינו פוסח על אף אדם – וכך גם על רשויות המדינה. כעת, הכדור בחצר המדינה – והיא תידרש להסביר לבית המשפט מדוע לא ביזתה את פסיקתו אם ביזיון בית הדין ימשך, נדרוש מבית המשפט שיטיל את העונשים הקבועים בחוק, לרבות עיצומים כספיים ומאסר"