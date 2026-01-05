מעצרו של ניקולס מאדורו מערער נכס אסטרטגי מרכזי של חיזבאללה בדרום אמריקה. הטלטלה בוונצואלה מאיימת לפגוע בצירי הכסף ובחופש הפעולה של חיזבאללה בזירה הבינלאומית

לפי דיווחים בזירה הבינלאומית, מעצרו של נשיא ונצואלה ניקולס מאדורו מסמן טלטלה עמוקה הרבה מעבר לגבולות המדינה. אחד הנפגעים המרכזיים מהמהלך הוא ארגון הטרור חיזבאללה, שאיבד בן לילה נכס אסטרטגי משמעותי בזירה הדרום־אמריקנית.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . תרגום מרד החליפים

חיזבאללה אינו פועל רק מגבול הצפון של ישראל. במשך שנים בנה הארגון תשתית ענפה בדרום אמריקה, בעיקר באזורי משילות חלשה, מדינות מושחתות וגבולות פרוצים. הפעילות נשענת על עולם הפשע: סחר בנשק, סמים, בני אדם והלבנת הון בהיקפים אדירים.

במוקד הפעילות עמדו קשרים עמוקים עם קרטלי סמים מקומיים. על פי מקורות ביטחוניים שונים, אנשי קרטלים עברו הכשרות ואימונים על ידי גורמים המזוהים עם חיזבאללה, בתמורה לשיתוף פעולה כלכלי, העברת כספים והלבנת הון עבור הארגון. הכסף הזה מצא את דרכו חזרה ללבנון ולזירות טרור נוספות, כולל פעילות נגד ישראל.

ונצואלה של מאדורו שימשה לאורך השנים נקודת עוגן מרכזית למערך הזה. משטר עוין למערב, קשרים הדוקים עם איראן, מערכת אכיפה חלשה ונמלים פתוחים הפכו את המדינה לקרקע נוחה לפעילות חשאית. דרך ונצואלה עברו כספים, מסמכים, דרכונים מזויפים ואנשי שטח.

מעצרו של מאדורו מאיים לערער את כל המנגנון. שינוי שלטוני או אפילו חוסר יציבות ממושך עלול לחשוף רשתות, לנתק צירי העברה ולהכניס את חיזבאללה ללחץ תפעולי וכלכלי. עבור ארגון שמבוסס על זרימת מזומנים קבועה, זו פגיעה כואבת.

את המשמעות הזו הדגיש גם ערוץ אלחדת׳ הסעודי, שסיקר בהרחבה את ההשלכות האפשריות של המהלך על פעילות חיזבאללה בזירה הבינלאומית. לפי הדיווח, מדובר לא רק בפגיעה נקודתית אלא באובדן של מרחב פעולה שלם שבנה הארגון במשך שנים.

בשורה התחתונה, אם הדיווחים יתבררו כנכונים והמצב בוונצואלה ימשיך להתערער, חיזבאללה עלול למצוא את עצמו עם פחות כסף, פחות חופש פעולה ופחות גב אסטרטגי מעבר לים. מבחינת ישראל ומדינות המערב, זו התפתחות שראוי לעקוב אחריה מקרוב.